Meteo, “calo marcato delle temperature”. Dove colpisce, l'avviso di Sottocorona

Che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? A rispondere ad una delle domande più ricorrenti nei discorsi tra gli italiani è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega come sempre con la puntata di Omnibus per fare un quadro della situazione meteo: “Ci sono queste nuvole un poco più bianche significa un poco più intense, ma soltanto sul mare non sulla terra, stanno comunque scendendo verso sud. Durante la notte hanno attraversato le zone del centro, con qualche pioggia”.

Ed ecco il quadro delle previsioni giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, venerdì 22 marzo, ancora vede queste piogge, sulle zone del centro in mattinata di piogge già non ce ne sono più, qualcuno al sud, debole. Sulle altre zone sereno o comunque ampie schiarite. Nella giornata di domani, sabato 23 marzo, era previsto un peggioramento sulle zone di nordest per una specie di sconfinamento di una perturbazione che passa al di là dell’arco alpino, invece oggi la previsione è per qualche fenomeno relativamente intenso, molto più ristretto rispetto a quello che sembrava ieri, quindi parte del Trentino Alto Adige, l’alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia, ma solo sulle zone Alpine e prealpine. Al centro e al sud qualche nuvola, qualche velatura, qualche debolissima pioviggine, che vanno dette però difficile che poi siano significative. Poi arriviamo alla giornata di domenica 24 marzo, in cui le zone del nordest hanno un miglioramento, però fra le zone del centro, del sud e della penisola balcanica ci sono zone con piogge un pochino più estese, quelle che riguardano le zone del centro e del sud nostro sono appena moderate, una piccola incertezza, è una perturbazione in esaurimento che scende in queste zone e quindi lascia qualche qualche possibile pioggia”.

Il meteorologo della rete di Urbano Cairo si focalizza infine sulle temperature massime: “Per la giornata di oggi c'è qualche leggera diminuzione sulle zone interne fra centro e sud, proprio per il passaggio di queste nuvole, ma sulle altre regioni, quelle del nord e quelle del centro, i valori vanno facilmente anche a superare i 20 gradi. Se guardiamo la tendenza si comincia a vedere qualcosa che riguarda l'inizio della prossima settimana sostanzialmente, perché se fra centro e sud ci sono leggeri aumenti, diminuzioni non forti sull'Italia però guardate al di là delle Alpi, su Francia, Svizzera, ancora anche l’Austria, beh c'è un calo di temperature piuttosto marcato - segnala Sottocorona -. Potrebbe essere l'idea di un qualcosa che cambia nei prossimi giorni anche per quello che riguarda noi”.