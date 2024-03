Meteo Pasquetta, Sottocorona all'attacco: “Quelle previsioni sono uno scherzo, non valgono nulla”

22 marzo 2024 a

a

a

Gli italiani aspettano con ansia di capire che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, per organizzarsi tra gite e scampagnate con famiglia e amici. Ma ha davvero senso oggi, 22 marzo, affidarsi alle previsioni del tempo per stilare un proprio piano per i giorni di festa? A rispondere in un video è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “Oggi siamo al 22 marzo, questa carta che vi faccio vedere è la carta prevista per il 1 aprile, il giorno di Pasquetta. Che cosa ci direbbe questa carta? Nuvoloso al sud e al centro, al nord, soprattutto sulla parte occidentale, piogge anche forti. Però facciamo una considerazione, mancano dieci giorni. Allora io vi do appuntamento per il giorno di Pasquetta a mezzogiorno e poi vi dico se riesco a prendere il treno e ad arrivare in tempo, se mi passa l’influenza, se chi mi doveva dare quella cosa me l’ha data. Se, se, se… Che cosa direste voi? Quando siamo due giorni prima confermami l’appuntamento, fare le previsioni a dieci giorni è come andare ad un appuntamento con 10-12 se, non ha senso”.

Da Giuliacci la notizia più bella per Pasqua e Pasquetta: che tempo farà per le feste

“Le previsioni a 10-12 giorni ci sono - sottolinea Sottocorona con toni duri - come vedete, ma quanto valgono? Se la previsione a 24 ore valesse il 100%, e non è mai al 100% visto che è al 95%, una a dodici giorni vale il 20-30%. Assolutamente nulla, è molto più probabile che succeda esattamente il contrario di questo. Le previsioni per lunedì 1 aprile, per il pesce d’aprile, sono davvero un pesce d’aprile. Le previsioni oggi per Pasquetta sono uno scherzo, non una cosa seria”. A qualche meteorologo fischieranno le orecchie.