Meteo Sottocorona, cosa arriva sull'Italia : "Si comincia a sentire"

16 marzo 2024 a

a

a

La primavera si comincia a sentire. Paolo Sottocorona non ha dubbi e nel'edizione del TgLa7 del 16 marzo prevede un primo aumento delle temperature che ci farà sentire i primissimi, timidi effetti della primavera in arrivo. Il tempo sarà prevalentemente poco nuvoloso con qualche nuvola in più solo all'inizio della prossima settimana.

"Notevole impennata" delle temperature: quando scoppierà il caldo

"Per il momento molte schiarite e le solite pioviggini che possono interessare le zone interne del centro, del sud quindi l'Appennino e poi al nord la zona centro-orientale e, tra Trentino, Veneto e Lombardia, una zona con una pioggia moderata - ha detto Sottocorona - Domenica 17 ci sarà sicuramente qualche nuvola in più. il grigio si estende un po' ovunque. La quantità, il tipo e l'intensità delle precipitazioni sono sempre ridotte ai minimi termini. Ci saranno soprattutto a nord, sull'Emilia e in alcune zone del sud. Ma sono talmente leggere che non sono neanche misurabili. Nella giornata di lunedì 18 sembra organizzarsi qualcosa sicuramente aldilà dell'arco alpino. I fenomeni ci sono e sono ben strutturati, forse il passaggio di una perturbazione. Qualche precipitazione sul nord-est di una certa intensità e qualcosa in più tra Liguria e Appennino settentrionale, Alta Toscana e Umbria. Sulle altre zone sempre il solito grigio con debolissime piogge. L'aumento delle temperature si comincia a sentire e cominciano a essere temperature primaverili come minime".