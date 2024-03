Meteo, "da Nord a Sud": Sottocorona indica la giornata "più grigia"

15 marzo 2024 a

a

a

Un cielo sovrastato dalle nuvole, ma nessuna traccia di maltempo all'orizzonte. Come ogni mattina, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo in diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7. Che cosa dobbiamo aspettarci? A fare chiarezza ci ha pensato l'esperto: "Nuvole basse, sviluppate, ma qualche copertura del cielo la danno e anche qualche nebbia in queste prime ore del mattino. Precipitazioni debolissime sulla Liguria, sull'alta Toscana, su parte del Nord. Molto meno al Sud": questa la premessa.

"Tipico della primavera". Sottocorona: sorpresa nel weekend, le previsioni

Nella giornata di domani, "ancora deboli precipitazioni". Dove colpiranno? Ad aprire l'ombrello saranno gli abitanti delle "zone dell'appennino centromeridionale e di parte del Nord". Paolo Sottocorona ha specificato: "Grigio ce n'è, ma anche delle schiarite e zone serene". Nella giornata di domenica, "forse ci sarà più grigio". "Dal nord al sud, ma le precipitazioni, dove ce ne fossero, sarebbero debolissime", ha specificato il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature minime, infine, esse "stanno cominciando a risalire", ha concluso.