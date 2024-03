Meteo, “possibile ritorno del freddo artico”. Giuliacci ci gela su Pasqua

14 marzo 2024 a

a

a

Che tempo dobbiamo aspettarci per Pasqua e Pasquetta? L’aggiornamento meteo è fornito dal colonnello Mario Giuliacci: “Potrebbe verificarsi un clima piuttosto dinamico e variabile, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Durante la Primavera, le incursioni fredde in quota possono destabilizzare l'atmosfera, causando piogge e temporali. Tuttavia, è probabile che tali fenomeni non dureranno per intere giornate e che il sole tornerà presto, quindi con un clima consono al periodo”.

Sul sito meteogiuliacci.it prosegue poi l’analisi per il giorno di festa: “Il Vortice Polare sta subendo delle pressioni che ‍potrebbero‍ portare a cambiamenti significativi nel meteo. L’ultima decade di marzo sarebbe ‌quindi caratterizzata da nuove perturbazioni che potrebbero portare piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi e sull’Appennino. C'è l'opzione, pertanto, di un ritorno‌ del freddo artico, un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno, diverso dalle nevicate recenti che, ‌pur abbondanti, non hanno ​portato temperature particolarmente basse. Potrebbero verificarsi cambiamenti significativi nel clima a causa delle pressioni sul Vortice Polare”. “Potrebbero arrivare perturbazioni con piogge abbondanti e nevicate sulle montagne, e potrebbe esserci un ritorno del freddo artico”, chiosa il meteorologo Giuliacci.