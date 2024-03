Meteo, Sottocorona lancia l'allerta: "Cosa sta per arrivare"

02 marzo 2024 a

Nelle prossime ore il meteo ci riserverà qualche sorpresa. La situazione, infatti, è in rapido ma progressivo peggioramento. La situazione comincerà a manifestarsi nelle regioni settentrionali nella giornata di domenica per poi spostarsi verso sud già a partire da lunedì. Ne parla il meteorologo Paolo Sottocorona durante il TgLa7 in onda il 2 marzo.

"Sull'Italia ci sono linee di instabilità che sono piccole perturbazioni che qualcosa lo portano. Ma le grande perturbazioni sono sul vicino Atlantico e ormai sono alle porte. Domani la perturbazione arriva da ovest e prende di nuovo le nostre regioni. Lunedì la situazione non cambierà molto. Ancora bassa pressione sull'Italia e ancora perturbazione che ci attraversa da nord a sud e altre ce ne sono in arrivo dall'Atlantico quindi la prospettiva è questa. Le piogge sono in attenuazione rispetto alla giornata di ieri. Al sud e al centro sono molto deboli. Toscana e regioni settentrionali qualcosa in più ce l'hanno ma è una giornata relativamente tranquilla. Domani, invece, ci sarà un fortissimo peggioramento sulle zone di nordovest e quindi tutta la Liguria, l'alta Toscana e il versante tirrenico e Sardegna. Saranno piogge consistenti. Le altre zone adriatiche e al sud giornata un poì grigia ma senza tante piogge. Nella giornata di lunedì questo maltempo tenderà a spostarsi verso sud e le zone più intense saranno le isole e il basso Tirreno e in parte la Puglia. Quindi c'è un passaggio di questa perturbazione dal nord verso sud. Le temperature resteranno sempre elevate, anche oltre i 14-15 gradi. Poi scenderanno un po' sul nord e la Sardegna".