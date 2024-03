MeteoGiuliacci, profondi affondi depressionari: quanto pioverà nei prossimi giorni

01 marzo 2024 a

a

a

Un periodo caratterizzato da un meteo molto piovoso e con continue perturbazioni dopo una stagione invernale parecchio asciutta. E quanto pioverà nei prossimi giorni? A dare alcune stime è il sito MeteoGiuliacci.it: “Secondo ​le proiezioni, si prevede che pioverà molto, con accumuli di ‍pioggia che‍ potrebbero raggiungere i 200-300 mm in alcune regioni. Queste precipitazioni non saranno il risultato di semplici perturbazioni atlantiche, ma di profondi affondi depressionari sostenuti da aria moderatamente fredda. Si tratta di un tipo di perturbazione che poco ha a che fare con Febbraio o inizio Marzo”.

Fine del maltempo in vista? Sottocorona è impietoso: no, nuovo marcato peggioramento

L’articolo, a firma Davide Santini, si focalizza poi sulle precipitazioni nevose: “Oltre alla pioggia, c'è abbondante‌ neve sui monti, sebbene a quote piuttosto alte. Questo potrebbe essere un ​fattore chiave per mitigare gli effetti della siccità, nei prossimi mesi. Molte regioni possono finalmente tirare un respiro di sollievo e vedere un miglioramento nella disponibilità di acqua, sia per usi agricoli, sia per le scorte future”. Il periodo piovoso e nevoso è quindi una mano santa dopo mesi con temperature fuori media e piogge veramente rare.