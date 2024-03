MeteoGiuliacci: crollano le temperature: "Quando arriva il peggio"

01 marzo 2024 a

a

a

Il meteo sta dando filo da torcere in tutto il Paese. Se ne parla sul sito meteogiuliacci.com dove si fa il punto sullo sviluppo del flusso depressionario che sta imperversando sull'Italia in queste ore. Oltre a pioggia e neve, a partire da domenica ci saranno conseguenze soprattutto dal punto di vista delle temperature, come descrive il video pubblicato da Giuseppe De Vitis.

"Nella giornata di sabato ci saranno ancora piogge e nevicate sul nord Italia. Poi verso fine giornata tenderà a peggiorare a partire dal nord-ovest. Seguirà poi aria più fredda infatti domenica ci sarà un crollo delle temperature al nord e su parte del centro-Italia. Ma nella giornata di sabato avremo un po' di instabilità sulle regioni centrali soprattutto sulle zone interne e sui rilievi. Al sud Italia il rischio di qualche pioggia è davvero basso. Tempo peggiore al nord e poi sul nord-ovest entro la serata".