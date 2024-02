Meteo, l'allerta di Mario Giuliacci: "Dove arriva la neve abbondante"

25 febbraio 2024 a

Tanta neve in arrivo. Ad assicurarlo è il colonnello Mario Giuliacci, puntuale come sempre nei suoi video di previsioni meterologiche pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio quali saranno le regioni più interessate dalle precipitazioni nevose nella giornata di lunedì 26 febbraio.

"Per lunedì 26 febbraio la perturbazione giunta sul nord Italia nella giornata di domenica, interesserà gran parte dell'Italia, in particolare tutto il centro-nord con piogge più o meno diffuse. Qualche pioggia ci sarà anche sulla Calabria e sulla Sardegna. Le piogge saranno di forte intensità soprattutto sulla Liguria. Ci saranno nevicate anche abbondanti di 30-50 centimetri sulle regioni alpine a quote superiori ai 600-800 metri sul Piemonte e 800-1000 metri sul resto dell'arco alpino. Qualche lieve nevicata anche sui rilievi abruzzesi e molisani. Temperature in calo sotto i 10° su gran parte del nord Italia, 10-12 sulle regioni tirreniche, ancora 13-15 sul resto dell'Italia"