Meteo, Giuliacci spiazza tutti: in dieci giorni la pioggia di una stagione

24 febbraio 2024 a

a

a

Un cambio di passo netto e inaspettato. Se fino a una settimana fa sole e temperature miti dominavano le previsioni meteo, ora è il turno di pioggia e neve. Sembra infatti che una lunga "fase piovosa" ci attenda. A rivelarlo è stato il colonnello Mario Giuliacci. "Il periodo piovoso, caratterizzato da continuo passaggio delle perturbazioni sulla nostra penisola, insisterà per tutta la prossima settimana e, in base alle ultime proiezioni, entro domenica 3 marzo in quasi tutto il Paese cadranno almeno 50 millimetri di pioggia", ha scritto l'esperto su meteogiuliacci.it .

"Maltempo fortissimo": allarme di Sottocorona, dove e quando

Tanta pioggia, quindi. E quantità talmente elevate che il meteorologo ha affermato: "In ogni caso in diverse zone del Paese cadrà la pioggia che normalmente si vede in mesi interi". Ma dove cadrà tanta acqua? Quali regioni colpirà? "Accumuli di almeno 100 millimetri infatti sono attesi in quasi tutto il Nord, Toscana, Lazio, Calabria Meridionale, Sicilia Orientale e ovest della Sardegna. Addirittura, in Friuli, nella fascia prealpina di Lombardia e Veneto, in Liguria e sull'Appennino Tosco-Emiliano sono probabili accumuli di 200 millimetri e oltre", ha assicurato.

"Vortice mediterraneo". Meteo: quando si scatena il peggio

Attesa anche la neve. Nessun brusco calo delle temperature all'orizzonte, Tuttavia, si registreranno valori tipici di fine inverno e, di certo, non farà caldo. Tornando alla cosiddetta 'dama bianca', Giuliacci ha anticipato che "entro domenica 3 marzo, sono attese abbondanti nevicate su tutto l'Arco Alpino, con oltre un metro di neve fresca, oltre 800-1000 metri, soprattutto in Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto. Qualche nevicata è attesa anche sull'Appennino Centrale e Settentrionale, ma in questo caso, fatta eccezione per l'Appennino Ligure che riceverà oltre mezzo metro di neve, i quantitativi saranno decisamente più contenuti", ha concluso.