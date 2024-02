Meteo, la novità di Paolo Sottocorona: "Da lunedì si capovolge tutto"

25 febbraio 2024 a

Tra domenica 25 e lunedì 26 si capovolgerà tutto. Parola di Paolo Sottocorona che ha descritto le sue previsioni del tempo durante il TgLa7 in onda il 25 febbraio. mentre domenica il maltempo è previsto al sud, lunedì 26 cambierà tutto con le correnti atlantiche che arriveranno da ovest portando maltempo e abbassamento delle temperature a partire dalle regioni del nord. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Sottocorona.

"Maltempo fortissimo": allarme di Sottocorona, dove e quando

"Per domenica 25 febbraio la previsione è maltempo al sud molto forte, molto meno al centro e qualcosa che si affaccia sulle zone di nordovest - dichiara Sottocorona - La giornata di lunedì 26 febbraio, invece, vedrà un capovolgimento di fronte perché migliorerà decisamente al sud e arriva il forte maltempo al nord. soprattutto nella zona dell'alta Liguria e della Toscana dove le piogge potrebbero essere eccezionalmente abbondanti. Nella giornata di martedì 27 febbraio questo maltempo si sposterà quindi si attenueranno i fenomeni sulle zone di nordovest ma resteranno ancora ben marcati sul resto del nord e su gran parte della Toscana. poi in parte sulla Sardegna ma andando verso sud saranno più che altro giornate di attesa perché più che qualche nuvola e qualche debole pioggia non ci sarà. Per quanto riguarda le temperature assistiamo a un lieve calo ma ci sarà un recupero al sud e invece cominciano a diminuire sulle zone del nord dove arriverà il maltempo".