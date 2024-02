Meteo, "maltempo fortissimo". Sottocorona: giorni critici, ecco dove

23 febbraio 2024 a

Maltempo "reale", non le pioggerelline a cui siamo stati abituati per settimane, e "giornate critiche" in alcune regioni. Le ultime previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per Omnibus, su La7, parlano di un meteo caratterizzato da una perturbazione destinata a caratterizzare il clima dell'Italia nel fine settimana con una "discreta quantità di precipitazioni". Venerdì 23 febbraio sono previste "piogge molto intense sulla parte centro orientale del Nord" fino al Friuli Venezia Giulia, con "quantità elevatissime di precipitazioni, consistenti anche quelle che prendono parte della Liguria e l'alta Toscana". Sui versanti tirrenici e sull'Appennino fenomeni da moderati a forti. Al sud solo qualche debole pioggia.

Tanta pioggia e neve: ecco dove. La data del "colpo di scena"

Dicevamo del weekend. Sabato 24 febbraio il maltempo si attenua al nord, dove "non ci saranno più questi picchi di precipitazioni intense" con eccezione della Lombardia e dell'Alta Toscana, spiega il meteorologo. Nelle stesse ore il maltempo raggiungerà il Sud e le isole "con fenomeni spesso molto intensi e quindi è maltempo reale, non sono le solite pioggerelle a cui siamo abituati", commenta Sottocorona. Domenica 25 febbraio il maltempo lascia in parte la Sardegna, il centro e parte del Nord ma "al Sud è ancora fortissimo, giornata decisamente critica in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata", sono le previsioni dell'esperto di La7. Prevista anche neve sulle zone Alpine al Nord. Un discorso a parte merita lo stato dei mari: il quadro odierno "è decisamente su livelli elevatissimi" soprattutto per Mar Ligure, Tirreno, Canale di Sardegna e parte dell'Adriatico.