Meteo, ondata di gelo in arrivo? La verità di Sottocorona sul finale d'inverno

22 febbraio 2024 a

a

a

Alcune previsioni meteo parlano di un’ondata di gelo in arrivo nei prossimi giorni, che scaccerà via il caldo e il clima prettamente primaverile che gli italiani si stanno godendo da diversi giorni. Ma stanno veramente così le cose? A fare chiarezza sul tempo che ci aspetta è il meteorologo Paolo Sottocorona, interpellato dal Tg La7, diretto da Enrico Mentana, per fare un punto della situazione: “Ad una settimana dall’inizio della primavera meteorologica, fissato per il 1 marzo, arriva il freddo. Arriva? Il freddo arriva, il gelo no. Saranno temperature decisamente più basse di quelle che abbiamo avuto fino ad ora. Ma sono le temperature di fine febbraio, che quindi di per sé alte non sono. Qualche giorno di pioggia, e questo è bene, poi qualche giorno di freddo e poi in un modo o nell'altro, comincerà anche la primavera”. Quindi niente gelo, nonostante l’abbassamento dei termometri: in sostanza l’inverno si concluderà con un leggero colpo di coda, ma senza aver mai fatto registrare lunghe ondate polari.