Meteo, "maltempo fortissimo": allarme di Sottocorona, dove e quando

24 febbraio 2024 a

a

a

In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni meteo. Che tempo ci aspetta? Se in una prima fase ci sarà un'attenuazione del maltempo, poi la pioggia tornerà ad avere la meglio. "Piogge in attenuazione al Nord, ma ancora, soprattutto in Lombardia con qualche fenomeno intenso, e fra Liguria e Toscana. Le isole e il Sud, la parte tirrenica, con zone con fenomeni intensi abbastanza isolate ma forte. Sulle altre zone o qualche debole precipitazione o neanche quella": parole, queste, che fanno ben sperare chi ha organizzato qualche gita per la giornata di oggi, sabato 24 febbraio.

Doppia perturbazione e tanta pioggia, Giuliacci: dove e quando

Domani il maltempo si attenuerà ulteriormente "al Nord, al Centro e in Sardegna". Ma, analizzando attentamente, dalla carta si nota come essi si intensifichi "sullo Ionio e al Sud peninsulare". Meno colpite le Regioni Campania e Molise. "Le altre zone hanno queste macchie tra giallo e rosso. Significa un maltempo fortissimo", ha precisato l'esperto in diretta tv. Domenica, quindi, la "giornata peggiore". Il tempo, però, peggiorerà di nuovo "in maniera decisamente marcata" a causa dell'aria fredda sull'Atlantica, Dove colpiranno piogge e temporali? Sulla Liguria, sull'alta-Toscana. Meno al Centro e in pausa al Sud. Per quanto riguarda le temperature minime, non si riscontrano valori anomali ma "qualche calo c'è stato", ha spiegato il meteorologo.