MeteoGiuliacci, tanta pioggia e neve: ecco dove. La data del "colpo di scena"

In arrivo "tantissima pioggia", temporali e anche neve in quota. A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze a 7 giorni è il sito MeteoGiuliacci che spiega come nei prossimi giorni ci aspetta un tempo caratterizzato dall'instabilità. Il fine settimana tuttavia non parte con l'acceleratore abbassato. Sabato 24 e domenica 25 febbraio infatti avremo "schiarite al Nord Italia", mentre "persiste una maggiore nuvolosità e instabilità al Centro e al Sud", spiega Davide Santini sul sito. Particolare attenzione in Sicilia. La settimana che inizia lunedì 26 febbraio sarà caratterizzata invece da un vortice ciclonico che porterà "piogge diffuse battenti e persistenti al Nord, in Toscana e poi in Sardegna, Umbria e Lazio". In questo contesto, spiega l'esperto, avremo "nevicate abbondanti sui rilievi alpini e appenninici".

Il maltempo imperverserà anche martedì 27 febbraio con precipitazioni al Centro Nord, seppur meno marcate rispetto ai giorni precedenti, mentre mercoledì 28 febbraio potremmo avere un vero e proprio "colpo di scena" meteorologico, si legge nel sito, perché "potrebbe formarsi un ciclone abbastanza intenso sui mari a nord della Tunisia. Questo comporterebbe una fase di maltempo particolarmente accesa per le due Isole Maggiori, e in primis la Sicilia centro-meridionale". Siamo, tuttavia, nell'ambito delle tendenze e previsioni accurate saranno possibili a ridosso della data.