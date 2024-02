Meteo Pasqua 2024, che tempo ci aspetta? Giuliacci: "Inutile e dannoso"

22 febbraio 2024 a

Manca più di un mese al giorno di Pasqua e gli italiani già si chiedono che tempo li aspetta. Possibile che sia già possibile diffondere il bollettino meteo? Per il colonnello Mario Giuliacci no. "I nostri lettori sanno bene che non facciamo proclami che non hanno senso meteo. Ecco perché è assolutamente inutile pensare anche solo a provare a fare tendenze per Pasqua": così ha esordito nel suo articolo l'esperto. Provare a stabilire, con quaranta giorni d'anticipo, le previsioni è, secondo il fisico dell'atmosfera, "inutile e dannoso". Il motivo? Le persone crederebbero alle parole dei meteorologi e sarebbero poi convinti di quelle che, ora, potrebbero essere definite solamente delle profezie.

