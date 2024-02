Manifestazioni per l'Ucraina, in quali città si scenderà in piazza

23 febbraio 2024 a

In Ucraina si combatte ancora, i civili continuano a morire e le condizioni di vita della popolazione continuano a essere drammatiche. Per questo l’"Associazione Liberi Oltre le Illusioni" ha deciso di tornare nelle piazze italiane sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio con importanti iniziative di solidarietà. insieme alle comunità e associazioni locali, nei confronti della popolazione ucraina, a ormai 2 anni dall'invasione militare russa nel Paese. «Il 24 febbraio segnerà per sempre l'inizio di una nuova era - dichiara Costantino De Blasi, tra i fondatori dell’"Associazione Liberi Oltre le Illusioni" e promotore dell’iniziativa nazionale - In quella data Putin lanciò un'invasione totale dell'Ucraina, espandendo un conflitto in corso da 10 anni. Da allora il coraggioso popolo ucraino combatte con le unghie e con i denti per la propria sopravvivenza e dignità contro l'aggressione russa. Ma in gioco c'è molto di più della sola indipendenza ucraina. Putin ha dichiarato guerra ai valori democratici su cui si fonda l'Europa postbellica: rispetto delle frontiere, stato di diritto, libertà. Ora è il momento di mobilitarsi per difendere ciò su cui si basano le nostre società: uguaglianza, solidarietà, dignità umana. Questi principi sono scolpiti anche nei trattati dell'Unione europea. Siamo al fianco dell'Ucraina che li ha scelti, opponendoci alla minaccia portata da Putin ai nostri ideali fondanti». L'"Associazione Liberi Oltre le Illusioni" si è impegnata in una serie di manifestazioni pubbliche che vedranno la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà del terzo settore. Raduni e cortei pacifici si svolgeranno contemporaneamente nelle principali piazze per chiedere alle istituzioni il massimo sostegno all'Ucraina e per ricordare le tante vittime innocenti del conflitto

Le città che hanno già annunciato manifestazioni in piazza sono Milano, Napoli, Trieste, Bari, Cagliari, Bologna, Firenze, Ancona e Pisa. L’elenco è in aggiornamento e sono sempre di più le associazioni che segnalano la propria disponibilità ad aderire a questa importante iniziativa anche in conseguenza delle recenti drammatiche notizie che provengono dal fronte ucraino. Le iniziative saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di "Liberi Oltre le Illusioni" con un duplice obiettivo: ricordare i drammi di una guerra che continua a mietere vittime civili e chiedere alle istituzioni internazionali di non abbandonare il popolo ucraino. Il programma degli eventi in ciascuna città è in costante aggiornamento e può essere consultato a questo link https://www.liberioltreleillusioni.it/scendi-in-piazza-con-noi-per-lucraina-il-24-febbraio. Tra gli aderenti alle iniziative si segnalano: Ambasciata d’Ucraina della Repubblica Italiana, Azione, Comitato Ventotene, Eumans, Consolati d’Ucraina di Cagliari, Firenze e Napoli, Italia Viva e Radicali Italiani.

A Milano la manifestazione "Vittoria Per La Pace" inizierà alle 13 in piazza Castello e alle 14 partirà la marcia che si concluderà in piazza San Babila dove si susseguiranno gli interventi dei sostenitori e le testimonianze della popolazione ucraina. Tutte le informazioni sull’evento di Milano a questo link https://vittoriaperlapace.com/. A Napoli, la manifestazione “Napoletani e Ucraini uniti in difesa della libertà” inizierà alle 15 in piazza Dante, aprirà il Console Generale dell'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko, e seguiranno cittadini italiani e ucraini che condivideranno prospettive e informazioni fondamentali per comprendere il contesto e promuovere la solidarietà internazionale. A Bologna la manifestazione "Due Anni dall'Invasione Russa e di Resistenza Ucraina" inizierà alle 16 in piazza del Nettuno e vedrà una serie di interventi consecutivi a opera dei rappresentanti delle associazioni, dei partiti e delle istituzioni aderenti. A Firenze in piazza S. Maria Novella, dalle 16, insieme alla comunità ucraina in Toscana coordinata dal Consolato Onorario d'Ucraina di Firenze, le testimonianze di ucraini, diversi rappresentanti della società civile e politica ed esibizioni artistiche. A Cagliari dalle 15, in piazza Vittime del Moby Prince, il sit-in di solidarietà al popolo ucraino “Sardi e Ucraini uniti per la pace” con testimonianze della comunità ucraina, dei rifugiati e delle associazioni presenti sul territorio sardo. Ad Ancona nell’evento “Diario Ucraino”, nella Vecchia Sala del Consiglio Comunale, dalle 17 a testimonianze di rifugiati ucraini si alterneranno riflessioni, contributi e analisi giuridiche con ospiti e relatori qualificati. A Trieste, dalle 15 in piazza della Borsa, per le vittime della guerra e in una dura condanna dell'aggressione militare russa, la cittadinanza, la società civile, il mondo politico e associativo si uniscono per testimoniare la propria vicinanza alla resistenza ucraina. A Bari, alle 10 presso la chiesa di San Ferdinando, con la comunità Ucraina e le associazioni del territorio una manifestazione commemorativa delle vittime dell’aggressione russa in Ucraina seguita, alle 11, dalla proiezione del documentario “20 days in Mariupol” del vincitore Pulitzer Mstyslav Chernov..