Meteo, la rivelazione di Sottocorona: "Qual è la spia per capire cosa succederà"

11 febbraio 2024 a

a

a

Nelle ultime ore abbiamo assistito a un evidente peggioramento delle condizioni climatiche. Pioggia, neve e vento hanno imperversato su tutta la Penisola. Ma fino a quando durerà tutto questo? Ne parla Paolo Sottocorona nell'edizione del TgLa7 dell'11 febbraio.

"Dove scatta l'allarme pioggia". Giuliacci: chi si mette al riparo

"Nei prossimi tre giorni il tempo tenderà a migliorare e ad attenuare i suoi picchi di intensità. Domenica 11 ci saranno fenomeni molto intensi da nord a sud della Penisola. Sul bversante adriatico, invece, saranno più deboli. Sul nord-ovest, in Piemonte e Valle d'Aosta ci sarà una tendenza al miglioramento già in giornata. E questa è una spia se comincerà a migliorare da quella zona. Nella giornata di lunedì 12 ci sarà un complessivo miglioramento al nord per arrivare alla giornata di martedì 13 in cui rimarrà ben poco delle perturbazioni. Le temperature si mantengono a livelli non particolarmente elevati. A nord ci sono valori comunque non bassissimi quindi siamo al di sopra delle medie. Nelle prossime ore saremo in leggera ripresa soprattutto sui versanti occidentali. Insomma nonostante lo scombussolamento delle ultime ore, tutto questo gran freddo non entrerà".