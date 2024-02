Meteo, Giuliacci lancia l'allarme pioggia: "Chi si mette al riparo"

10 febbraio 2024 a

Il weekend di maltempo non darà tregua alla nostra Penisola. Come dimostrano i modelli pubblicati sul sito meteogiuliacci.it le prossime ore saranno decisive e in 48 ore cadrà la quantità di pioggia attesa in un mese intero. Ma andiamo con ordine.

Il vortice ciclonico Pulcinella travolge l'Italia: dove colpirà di più

I modelli previsionali parlano esplicitamente di un intenso vortice di bassa pressione che porterà intense quantità di pioggia in particolare su Liguria e versante adriatico, fino alla Campania. Ed è probabile che, in più di una località, si oltrepassino i 100 mm di pioggia in 48 ore. Ma non è finita qui. Perché le intense precipitazioni si trasformeranno in neve al di sopra dei 1000 metri soprattutto in Valle d'Aosta, Piemonte e sull'arco alpino dove sono previsti accumuli di 30-40 centimetri di neve.