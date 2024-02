Meteo, il vortice ciclonico Pulcinella travolge l'Italia: dove colpirà di più

10 febbraio 2024 a

a

a

Con l'avvicinarsi del Carnevale, l'Italia si trova di fronte a una situazione meteorologica critica, che potrebbe compromettere le celebrazioni previste per domenica 11 Febbraio. Pioggia, vento e neve sono i protagonisti indiscussi di questo scenario. Come spiegano gli esperti de ilmeteo.it , una perturbazione atlantica, accompagnata dalla formazione di un vortice ciclonico noto come "Pulcinella", si sta dirigendo verso l'Italia, portando un clima variabile. Mentre alcune regioni del Nordovest potrebbero beneficiare di un graduale miglioramento delle condizioni, altre aree, come il Nordest e la maggior parte dell'area tirrenica, affronteranno condizioni meteorologiche severe.

Quando cambia il tempo? Giuliacci: "Pioggia e neve". La data

La neve sarà un fattore da non sottovalutare, con precipitazioni abbondanti attese sulle zone alpine orientali e centrali, e sull'Appennino a quote elevate. Le forti correnti di vento, tra cui il Maestrale in Sardegna, il Libeccio sulle coste tirreniche e lo Scirocco sul medio e alto Adriatico, complicano ulteriormente la situazione. Un miglioramento delle condizioni è previsto solo in serata, con un attenuarsi delle piogge al Nord e gradualmente anche nel Centro, lasciando sperare in un inizio di nuova settimana con maggiore stabilità meteorologica.