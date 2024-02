Meteo, "quando finisce la pioggia". Giuliacci indica le date clou di febbraio

10 febbraio 2024 a

Il peggioramento del tempo è arrivato in questo fine settimana ma quanto durerà la pioggia che sta cadendo in buona parte del Paese? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze per il resto di febbraio è il colonnello Mario Giuliacci che spiega come la perturbazione atlantica con cui siamo alle prese sia decisamente "tosta". Abbiamo precipitazioni diffuse, anche la nove in quota, questo a causa di un vortice di bassa pressione che sta attraversando l'Italia, si legge su MeteoGiuliacci.it . La perturbazione lascerà la penisola solo alla fine di lunedì 12 febbraio. Dopo tornerà il bel tempo? Il meteorologo questo accadrà nella parte centrale della prossima settimana ma "sarà solo una parentesi temporanea: tra venerdì 16 e domenica 18 due nuove perturbazioni torneranno infatti a coinvolgere l'Italia e, specie la seconda, sembra destinata a portare forte maltempo, soprattutto al Sud", si legge sul sito.

Siamo nell'ambito delle proiezioni a lungo termine, che andranno aggiornate man mano che ci avviciniamo al periodo in questione. Ma in base a questi modelli anche nell'ultima decade di febbraio avremo un'alternanza tra giornate stabili e soleggiate "e fasi più perturbate, caratterizzate da pioggia e neve", anche se le nevicate non si vedranno a bassa quota fino a quando le temperature non saranno sufficientemente basse. Tuttavia non è escluso l'arrivo di correnti gelide in grado di creare le condizioni giuste per la neve in collina o a bassa quota. Molto più probabile, invece, l'abbondanza di piogge per tutto il mese di febbraio.