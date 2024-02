Chiara Ferragni con il finanziere, il costume cult al Carnevale di Venezia

05 febbraio 2024 a

Il carnevale si sa è uno di quei momenti in cui si scatena la satira sui personaggi più potenti, in vista e chiacchierati dell'anno. E non poteva mancare quindi un costume particolarmente apprezzato da turisti e residenti che stanno partecipando ai festeggiamenti per il tradizionale carnevale di Venezia. Sui social sono spuntate le foto di una coppia che ha deciso di vestirsi da Chiara Ferragni (con il suo pandoro) e da agente della Guardia di finanza. Una strana coppia, si dirà, visto il clamore per l'inchiesta della Procura di Milano.

I due sono stati avvistati in piazza San Marco durante il fine settimana di travestimenti e festeggiamenti. Lei, bionda proprio come The Blonde Salad, è vestita di rosa con i capelli raccolti in codini, e il suo vestito è proprio la confezione del famoso pandoro Balocco. Beffarda la scritta sopra una scatola per raccogliere fondi che completa il travestimento: "Offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza".