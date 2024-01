Meteo, "non cambia": Sottocorona indica la perturbazione. Che tempo ci aspetta

30 gennaio 2024 a

"Il tempo sostanzialmente non cambia": aveva annunciato Paolo Sottocorona due giorni fa. E oggi, in diretta dallo studio del programma di approfondimento giornalistico Omnibus, l'esperto l'ha confermato: "Non ci saranno grandi cambiamenti neanche nei prossimi giorni". Parole, queste, che fanno credere che un cambio di rotta e un ritorno all'inverno non ci saranno. Ma capiamo che tempo ci aspetta. L'alta pressione "manterrà il tempo stabile, fermo, ma avrà anche altre conseguenze, che riguardano soprattutto le temperature", ha premesso in diretta tv. "Quest'altra perturbazione si avvicina", ha detto il meteorologo, che ha subito spiegato: "Avrà pochi effetti. Qualche nuvola, qualche velatura del cielo, ma peggioramenti veri, reali, assolutamente no".

Nella giornata di oggi "si affacciano queste nuvole, il grigio di queste nuvole", ha continuato Sottocorona, chiarendo però che non mancheranno le "schiarite". Domani, invece, la situazione sarà diversa. "Ombre verdi, chiarissime, che indicano quantità di precipitazioni intorno al millimetro. Pioggia...pioviggine. È solo un tempo un po' più grigio sui versanti tirrenici al Sud, non al Nord o sul versante adriatico", ha affermato. "Situazione simile" nella giornata di giovedì. "La possibilità di qualche pioggia sulle zone tirreniche" ci sarà. Per quanto riguarda le temperature, esse saranno ancora sempre "piuttosto basse", ha concluso.