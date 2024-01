Meteo, l'anticiclone Zeus non molla la presa: anticipo di primavera?

29 gennaio 2024 a

a

a

Manca poco all'inizio del mese di febbraio e già si vocifera che la fine dell'inverno sia vicina. L'anticiclone africano Zeus ha iniziato ad avanzare e a interessare l'Europa e l'Italia, offrendo così la possibilità agli italiani di assaporare i primi attimi di primavera. Ma è davvero così? A fare chiarezza sul tempo che ci aspetta è stato il team de ilmeteo.it che, sul sito, ha diffuso le ultime previsioni. "La colpa a livello generale è del riscaldamento globale causato dalle attività antropiche (maggior concentrazione di CO2 in atmosfera dovuta alla combustione dei combustibili fossili), che di fatto sta stravolgendo tutte le stagioni dell'anno; la parentesi che stiamo vivendo non è più un caso isolato, ma anzi la frequenza di questi eventi (così come i nubifragi e le grandinate) sta aumentando sempre di più", hanno scritto gli esperti.

Sos siccità e temperature da record: spariscono pure i giorni della merla

Anche quest'anno, in effetti, dopo qualche giornata con temperature in media, il clima mite ha avuto la meglio ed è stato, almeno per ora, un inverno all'insegna del sole. Nevica sempre meno e le colonnine dei termometri registrano valori fuori dalla norma. Sebbene solitamente questo sia uno dei periodi più freddi, "sono attesi scarti rispetto alla media climatica di +10/12°C, specie sull'Europa nordorientale e sulla Penisola Scandinava". La squadra di meteorologi non lascia spazio alle interpretazioni: "Altro che gelo e neve, arriverà un vero e proprio anticipo di Primavera", si legge. Questa fase, però, avrà effetti anche sull'Italia. "Il caldo fuori stagione si farà sentire in montagna e al Centro-Sud: in città come Firenze, Roma e Napoli si potranno raggiungere punte massime di temperatura fin verso i 14-15°C", spiegano.