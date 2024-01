Meteo, Giuliacci lascia di sasso: "Promontorio anticiclonico". Quando cambia tutto

30 gennaio 2024 a

L'Italia sta attraversando un periodo difficile da definire, se consideriamo le condizioni meteorologiche. Se in alcune aree l'inverno sembra solo un lontano ricordo, in altre le temperature crollano. Il motivo? A fare chiarezza ci ha pensato il colonnello Mario Giuliacci. "Questa situazione è ⁣dovuta alla presenza di un esteso promontorio ⁣anticiclonico ‌di⁣ origine africana, che garantisce ⁤stabilità⁣ atmosferica e temperature più ⁢elevate del normale in alcune parti del Paese", ha spiegato sul suo sito meteogiuliacci.it . Poi l'esperto ha esaminato l'attuale situazione della penisola: "Mentre alcune zone beneficiano di questo clima eccezionalmente mite, altre regioni, in ​particolare il Nord e alcune ⁢aree interne del ​Centro, sono caratterizzate da ​condizioni più rigide, con ​la presenza di ⁢dense nebbie e nubi basse".

L'anticiclone Zeus non molla la presa: anticipo di primavera?

Solo lì, infatti, possiamo parlare di "inverno vero". È possibile che torni il freddo? Il meteorologo infrange i sogni di chi, magari, sperava in qualche bella nevicata per andare in settimana bianca: "Per il momento​ le previsioni suggeriscono una continuazione dello ⁣scenario attuale, almeno per l’intera settimana ⁣in corso", ha annunciato. Quando potrebbe cambiare lo scenario? Tra il 5 e il 6 febbraio potremmo assistere a un "indebolimento dell'alta pressione nella zona settentrionale del Paese". Poi, però, l'alta pressione riprenderà forza, "dominando il panorama meteorologico dal 7-8 Febbraio", ha concluso.