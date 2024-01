Gaza, razzi di Hamas e forze speciali nei palazzi Onu: il dossier choc di Israele

27 gennaio 2024 a

Dipendenti dell'Onu coinvolti nell'attacco del 7 ottobre di Hamas a Israele. Scoppia la bufera sull'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per il "soccorso e l'occupazione" dei profughi palestinesi nel vicino oriente. L'organizzazione ha affermato di aver aperto un’indagine sul presunto coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell’attacco terroristico del 7 ottobre nel sud di Israele da parte di Hamas. "Le autorità israeliane hanno fornito all’Unrwa informazioni sul presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti negli orribili attacchi contro Israele del 7 ottobre - ha affermato afferma Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa - per proteggere la capacità dell’agenzia di fornire assistenza umanitaria, ho preso la decisione di rescindere immediatamente i contratti di questi membri del personale e di avviare un’indagine per stabilire senza indugio la verità".

“Coinvolti nell'attacco del 7 ottobre”. Indagine choc sui dipendenti dell'Onu

Un coinvolgimento "diretto" di alcuni dipendenti dell'Unrwa in cui lavorano 13mila palestinesi. Nel dossier di Israele razzi e armi di Hamas in edifici dell'Onu, addirittura dipendenti delle nazioni unite che combattono nelle forze speciali Nukhba, riporta il Corriere della sera.

"Il Governo italiano ha sospeso i finanziamenti all’Unrwa dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso la stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele", ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post sui social. A staccare la spina dei fondi gli Stati Uniti, seguiti da Canada e Australia