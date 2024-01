Prima di domani, “premessa di pace…”. Senaldi sul rinvio dei cortei nel Giorno della Memoria

26 gennaio 2024 a

Le autorità di Roma e Milano hanno deciso di rinviare i cortei pro-Palestina che erano in programma il 27 gennaio, data in cui cade il Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah. L’argomento è al centro della puntata del 26 gennaio di Prima di domani, talk show di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer. Per affrontarlo viene interpellato Pietro Senaldi, condirettore di Libero che commenta gli sviluppi nati dopo l’invito del Viminale a procedere con uno slittamento delle manifestazioni: “Più che una questione di ordine pubblico io ne farei una questione di rispetto dell’Olocausto. Ci sono altri 364 giorni l’anno per manifestare il proprio dissenso contro la politica di Israele e la propria solidarietà per i palestinesi. Però secondo me se un domani mai ci sarà un dialogo questo non può che partire anche dal rispetto reciproco delle parti. E allora andare a fare una manifestazione nel Giorno della Memoria, magari anche dicendo che l’esercito israeliano sta compiendo un genocidio, non mi sembra una buona premessa di pace”.