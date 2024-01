Sanremo, utenti contro Amadeus: "Perché non deve condurre il Festival"

22 gennaio 2024 a

"Dopo la multa Agcom per pubblicità a Instagram, il conduttore va rimosso dall’incarico". L’Associazione Utenti dei Servizi RadioTelevisivi (Assourt) ha presentato formale istanza al CdA Rai, alla Commissione di Vigilanza e alla Commissione Stabile per il Codice Etico Rai, chiedendo «di sospendere in autotutela Amadeus dalla conduzione del prossimo Festival di Sanremo».

Al centro della questione la multa da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per pubblicità occulta a Instagram nel corso dell’ultima edizione del Festival, sanzione su cui si pronuncerà il Tar del Lazio il prossimo 31 gennaio. «La cifra che è chiamata a impegnare la concessionaria Rai è il frutto di una condotta posta in essere da Amadeus e dall’influencer Chiara Ferragni, autori dell’illecito», scrive Assourt nell’istanza visionata dall’Adnkronos. Si chiede pertanto «che per assicurare il rispetto delle norme del codice etico e del contratto di Servizio, la Rai disponga l’ordine di sospensione/inibizione della conduzione del Festival di Sanremo 2024 al conduttore Amadeus, quale soggetto che nello svolgimento di un incarico della concessionaria ha tratto profitto indebito e si trova in posizione di conflitto di interessi proprio in relazione a una sua inadempienza che ha determinato la pendenza di un giudizio al Tar Lazio con riguardo al Festival di Sanremo e che di fatto possono costituire una gravissima ipotesi di responsabilità per la RaI se, non considerando la natura precettiva dei principi sopra richiamati, non inibisca ad Amadeus (debitore della Rai per la multa irrogata dall’Agcom) di condurre e dirigere la 74ma edizione del Festival di Sanremo», scrive Assourt nel documento.