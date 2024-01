Sanremo 2024, Amadeus annuncia i cantanti di piazza Colombo

11 gennaio 2024 a

Sanremo 2024, svelati anche gli artisti che saranno sul palco di piazza Colombo. Si tratta di cinque nomi di primo piano all'interno del panorama musicale italiano e che attireranno l'attenzione del pubblico della 74esima edizione del Festival. L'annuncio è stato dato da Amadeus nel corso dell'edizione del Tg1 delle 13,30 dell'11 gennaio.

Dopo gli artisti presenti sulla nave, Amadeus ha annunciato quelli del Palco Suzuki, ospitato da alcuni anni in piazza Colombo. A esibirsi in successione nelle 5 serate del Festival un rappresentativo gruppo di artisti del panorama musicale italiano. Apre Lazza, rapper, musicista e produttore discografico, classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con «Cenere»; mercoledì 7 sarà la volta di Rosa Chemical, rapper e cantautore; giovedì 8 si esibiranno le due sorelle icone pop Paola & Chiara, conduttrici anche del "Prima Festival"; venerdì 9 tornerà a Sanremo la cantante e artista poliedrica Arisa. Infine sabato 10 quando chiuderà la rassegna in piazza Tananai, un cantautore tra i più amati dai giovani.