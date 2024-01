Prezzi benzina, decisa sterzata e altro aumento dei costi. Nuova crisi?

18 gennaio 2024 a

Salgono i prezzi dei carburanti, con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e un aumento anche per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. In ribasso le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,776 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,780, pompe bianche 1,766), diesel self service a 1,734 euro/litro (+2, compagnie 1,739, pompe bianche 1,723). Benzina servito a 1,916 euro/litro (+2, compagnie 1,957, pompe bianche 1,832), diesel servito a 1,874 euro/litro (+2, compagnie 1,916, pompe bianche 1,788). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,415 euro/kg (-3, compagnie 1,428, pompe bianche 1,405), Gnl 1,294 euro/kg (-1, compagnie 1,299 euro/kg, pompe bianche 1,290 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,128), gasolio self service 1,825 euro/litro (servito 2,098), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,512 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.