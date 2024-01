Toninelli si sfoga ancora dopo il video sul tonno: nel mirino il prezzo del latte

17 gennaio 2024 a

Un video diventato virale, che lo ha riportato al centro della scena pubblica in Italia. Negli scorsi giorni lo sfogo di Danilo Toninelli sul prezzo del tonno ha fatto il giro dei social, ma l’ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle non arretra: “Prendete in giro, attaccate pure, travisate le cose che dico… Prendete in giro, attaccatemi pure, attaccatemi sul tonno o su questi video della spesa, che però agli italiani interessano. Da quando voi giornalisti avete ricominciato a occuparvi di me, ho avuto un’impennata di like su TikTok. Ho superato il milione. Lo sa, no, che su TitTok i like sono come i follower, perché lì a differenza di Facebook o Instagram conta l’engagement?”.

Il colloquio con il Corriere della Sera va avanti sugli stessi temi del filmato che ha scatenato grandi discussioni: “Le anticipo il prossimo video, ok? Sono appena rientrato dal supermercato. Compro il latte per i miei figli, io non ne bevo, ma ai bambini che fai, anche se ora sono grandicelli, il latte non glielo dai? Due euro e venti. No, dico, due euro e ventiiii! Fino a un anno fa costava la metà! Oh, marche normali, quelle che costano meno, mica l’alta qualità. Smentisco di aver detto di non potermi permettere il tonno, ho detto una cosa molto peggiore, sono gli italiani a non potersi permettere il tonno”.

Nel faccia a faccia con Tommaso Labate per Toninelli c’è anche lo spazio di un ritorno sulla politica: “Nell’ultimo anno e mezzo, quello in cui non vivo più di politica, sto bene, finalmente respiro… Non mi manca il ministero dei Trasporti, per carità forse giusto in galera si conosce un certo tipo di persone che ho incontrato là dentro, peggio, molto peggio del Parlamento. Vivo del mio lavoro, la tv non mi interessa, ho rifiutato. Se devo dire una cosa sulla politica, dico giovani, giovani, giovani, il futuro è in mano loro. E l’unica forza politica che ancora fa qualcosa per i giovani rimane il Movimento 5 Stelle”.