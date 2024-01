Mar Rosso, l'allarme di Paolo Gentiloni: "Rischi per l'economia dell'Europa"

15 gennaio 2024 a

Crisi nel Mar Rosso, il commissario europeo Paolo Gentiloni mette in guardia: le navi colpite potranno mettere in crisi la tenuta dei prezzi e dell'economia europea in generale. «Sappiamo che cominciamo quest’anno con una crescita tenue. Ci sono buone notizie dal mercato del lavoro ma preoccupazioni in aumento per i rischi al ribasso causati dalle tensioni geopolitiche. In particolare quello che sta succedendo nel Mar Rosso che, per il momento, non sta creando apparentemente conseguenze sui prezzi dell’energia e sull’inflazione ma pensiamo che andrà monitorato con attenzione perché queste conseguenze potrebbero materializzarsi nelle prossime settimane». L'ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo.

«Il principale rischio geopolitico è provocato dagli Houthi nel Mar Rosso. Non possiamo sottovalutare la possibilità che questa tensione nel Mar Rosso abbia delle conseguenze - che per il momento non sembrano esserci - me le potrebbe avere nelle prossime settimane sui prezzi dell’energia e di conseguenza sull’inflazione», ha spiegato Gentiloni.