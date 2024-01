Meteo, le ultime previsioni: "Tre stagioni in una". Stravolgimento in poche ore

17 gennaio 2024 a

Un bollettino meteo fuori dal comune. Sembra che nei prossimi giorni assisteremo a un vero e proprio stravolgimento. "Tre stagioni in una": è la formula usata per spiegare quanto accadrà. Prima l'autunno, poi la primavera e quindi di nuovo l'inverno. Ma capiamo nel dettaglio che cosa vuol dire. Le previsioni arrivano dall'esperto del sito ilmeteo.it Lorenzo Tedici. Stando a quanto si legge, nelle prossime ore il tempo sarà autunnale al Centro-Sud e le piogge colpiranno l'alta Toscana. Ma c'è di più. Sugli Appennini le temperature raggiungeranno i 5-6 gradi a 1500 metri, la neve fonderà e sarà alta l'attenzione per le piene dei fiumi in Liguria, in Toscana, in Emilia Romagna e in Umbria.

Al Nord, invece, i fiocchi resisteranno, con neve sulle Alpi oltre i 600-800 metri e con piogge moderate in pianura. Un cambio di passo, però, si avrà nella giornata di giovedì 18 gennaio. La penisola italiana assaggerà un anticipo di primavera, con 25°C in Sicilia, ma con oltre 20°C di massima anche in Puglia e Calabria. Poi, dopo il ribaltone, si tornerà all'inverno. Venerdì 19 gennaio è attesa un'irruzione di aria polare. Non mancherà l'arrivo di venti taglienti sul Nord-Est, che scateneranno un crollo termico specie verso le adriatiche e possibile neve in serata-notte fino in pianura tra Emilia Romagna e Marche.