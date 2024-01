Meteo, svolta in 48 ore: "Giorni turbolenti", dove arriva la neve

15 gennaio 2024 a

Dalle ultime previsioni meteo emergono elementi sorprendenti, con il freddo invernale che può portare la neve a quote piuttosto basse ma anche picchi di caldo fino a 25 gradi in certe zone. A fornire gli ultimi aggiornamenti sono gli esperti de IlMeteo.it secondo cui settimana che si apre oggi lunedì 15 gennaio "si preannuncia particolarmente turbolenta dal punto di vista meteorologico", dal momento che vedrà alternarsi sull'Italia tre perturbazioni "destinate a portare pioggia e neve".

La prima è in azione oggi soprattutto nel basso Tirreno e insisterà anche martedì 16 sulle stesse regioni. Tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio "assisteremo all'arrivo di una seconda perturbazione, verosimilmente la più incisiva della settimana: essa sarà foriera di piogge diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche e in alcune zone, come Liguria e Toscana, potrebbero verificarsi anche dei temporali o precipitazioni localmente forti". E la neve? È attesa mercoledì "fino a quote collinari al Nord (circa 2-300 metri), in particolare su Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto". In questo contesto l'Italia appare divisa in due: sempre tra mercoledì e giovedì al Sud tornano le alte temperature tanto che "in Sicilia, addirittura, si potrebbero toccare punte fino a 24-25°C, mentre nelle regioni meridionali tirreniche sono attesi tra i 17 e i 20°C".

Non è finita qui. Venerdì 19 gennaio è prevista le terza perturbazione che partirà dal nord. Venti artici "provocheranno nevicate in collina in Emilia Romagna e lungo il comparto centrale adriatico", antipasto di un weekend gelido.