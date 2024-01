Meteo, "neve a quote basse". Quando arriva l'ondata artica: c'è la data

14 gennaio 2024 a

Grandi novità sul fronte del meteo con la settimanache parte lunedì 15 gennaio caratterizzata da una notevole dinamismo che porterà anche la neve a quote piuttosto basse. Le ultime previsioni del tempo de IlMeteo.it parlano di un ritorno del "maltempo invernale" con la settimana che inizia con "un primo sistema perturbato di provenienza atlantica" che colpirà il centro-sud. Avremo "piogge sparse e un rinforzo dei venti, in particolare nelle aree tirreniche", spiegano gli esperti del sito meteo. Si vedrà anche la neve sugli Appennini, ma "a quote piuttosto alte per questo periodo dell'anno", ossia al di sopra dei 1.600-1.700 metri.

Tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che causerà un ulteriore peggioramento che interesserà dapprima il centro-nord per poi estendersi al resto dell'Italia. Gli effetti saranno un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità "di avere nevicate anche a quote molto basse, specialmente in zone come il Piemonte, la Lombardia e l'alto Veneto". Cosa si intende per quote basse? Secondo i meteorologi la neve potrebbe cadere anche a 300 metri di quota.

Il freddo non mollerà l'Italia nel fine settimana con l'arrivo, venerdì 19 gennaio, di correnti d'aria più fredde. È possibile pertanto "un'ondata di maltempo invernale particolarmente severo sui settori adriatici", e anche in questo caso non sono da escludere nevicate a quote non elevate.