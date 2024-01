Meteo stabile ma Sottocorona avverte: "Lo scenario cambia", la data

15 gennaio 2024 a

In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo e ha chiarito, così, che tempo ci aspetta nei prossimi giorni. "Ieri per molte regioni la giornata è stata addirittura senza nuvole, poi sono entrate, come atteso, e hanno portato delle precipitazioni": questa la premessa dell'esperto, che ha subito specificato, indicando la mappa: "Vedete che la parte più intensa riguarda il Centro e il Sud".

"C'è un secondo piccolo ingresso che arriva dall'Atlantico", ha continuato Sottocorona. "Sicuramente non fredda ma umida", ha spiegato. Ma quali saranno gli effetti? "Nella giornata di oggi non sono previste precipitazioni significative. Quelle al Centro sono al più deboli e, forse sull'Appennino, moderate. Qualcosa in più, come ci si aspettava nei giorni precedenti, sulle zone del basso Tirreno. Campania, Basilicata tirrenica, Calabria", ha detto.

La giornata di domani, martedì 16 gennaio, rimarrà "sostanzialmente simile". Forse potranno registrarsi deboli piogge "tra Veneto ed Emilia Romagna". Al Centro e al Sud, invece, "piogge debolissime" e "qualche debole traccia di precipitazioni moderate". Niente maltempo, quindi. Ma Sottocorona ha avvertito: occhio alla giornata di mercoledì, quando lo scendario "cambia". "Queste precipitazioni al Nord, moderate e localmente intense sull'Appennino e al Centro", ha aggiunto, facendo punto però sul fatto che non bisognerà aspettarsi neve a quote basse.