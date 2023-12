Oroscopo 2024, la classifica dal primo all'ultimo segno: chi ride e chi trema

29 dicembre 2023 a

Fortuna, amore, lavoro e salute: quale sarà il segno baciato dagli astri nell'anno nuovo che sta per arrivare? E chi invece avrà le stelle contro? A stilare un oroscopo 2024 in forma di classifica per tutti i segni dello Zodiaco è il quotidiano Libero secondo cui a beneficiare dell'influsso delle stelle più di tutti gli altri saranno i nati nel Cancro. È il segno più fortunato del 2024, godrà di un anno felice e propizio, permettendogli di esplorare la vita con entusiasmo.

Ma come continua la classifica? Conquistando la medaglia d'argento, il Capricorno affronterà l'anno con dolcezza e sicurezza interiore. Sul terzo gradino del podio, la Bilancia vivrà un periodo sereno e armonioso, anche sul fronte amoroso. Sfiora il podio l'Ariete, promettendo un 2024 rilassante per chi appartiene a questo segno.

Al quinto posto, i Gemelli dimostreranno la loro abilità nell'affrontare situazioni complesse e nel prendere decisioni importanti. Toro: in salita verso le posizioni di vertice, potrà godere di un periodo tranquillo almeno fino a maggio. Avanzando nella classifica, l'Acquario dovrà essere prudente nei primi mesi, ma potrà poi liberarsi e godersi la vita.

All'ottavo posto, il Leone brillerà soprattutto con l'inizio dell'estate, portando luce e vitalità. A seguire, i Pesci si troveranno a fronteggiare un periodo un po' pesante durante l'anno. Al decimo posto, lo Scorpione non sarà particolarmente allegro almeno fino alla fine di maggio. In salita, la Vergine avrà motivi di lamentarsi soprattutto nella seconda metà dell'anno, quando si sentirà osservata e giudicata. Purtroppo per i nati in questo segno, il Sagittario è il segno meno fortunato, affrontando momenti difficili, soprattutto da giugno in poi.