Oroscopo 2024 e le previsioni segno per segno: le stelle di Branko su Il Tempo

28 dicembre 2023 a

a

a

L'anno che verrà, segno per segno e giorno per giorno. Arrivano su Il Tempo "Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico. Si parte domenica 31 dicembre con l'Oroscopo 2024 per tutti i segni dello Zodiaco "capitanati" da personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo. Un modo tutto nuovo per sondare cosa le stelle hanno in serbo per noi. Poi a partire dal 2 gennaio le previsioni quotidiane per accompagnare i lettori de Il Tempo in questo anno.

Fortuna, amore, lavoro, salute... Cosa ci aspetta in questo 2024? Lo scopriremo giorno per giorno con Branko Vatovec, questo il suo nome all'anagrafe, veterano dell'astrologia in tv e sui media. Appuntamento in edicola con Il Tempo e sul nostro sito per le previsioni per tutti segni dello Zodiaco.