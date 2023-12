Oroscopo 2024, Paolo Fox: come andranno i segni in amore, lavoro e fortuna

27 dicembre 2023 a

a

a

Come di rito, Paolo Fox si è presentato al pubblico e, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, ha annunciato l'oroscopo in diretta. È successo nello studio de I fatti vostri, il programma di cultura e di intrattenimento di Rai 2. "Il 2024 sarà un anno importante con Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni segni. Giove andrà nel segno del Gemelli", ha premesso l'esperto, che quindi è passato a elencare le previsioni per il 2024, segno per segno. "Nessun pianeta contro" nè "intralci" per l'Ariete che, però, è sempre pronto ad accettare nuove sfide. Non esitare se si ha in cantiere un progetto importante. "Quelli tra aprile e giugno saranno mesi importanti anche per rinnovare un accordo in amore, per pensare a un figlio", ha detto. Assicurati "picchi di fortuna" e "novità". Voglia di nuovo ma tempi stretti per i Toro, che dovranno infatti prendere delle decisioni "entro la primavera". Chi deve farsi riconfermare un accordo, dovrà "agire entro maggio". Fox ha suggerito di tutelare i rapporti nella seconda parte dell'anno.

A chi cambia la vita Plutone, l'oroscopo di Capitani per tutti i segni

"Una scelta dal punto di vista professionale importante" per i Gemelli. Le relazioni migliori nasceranno in primavera. Tra giugno e luglio assicurato il supporto di "grandi stelle". "Anno importante" per il Cancro. Il motivo? Giove e Saturno "sempre favorevoli". Il consiglio di Paolo Fox: "Cancellate le emozioni negative vissute e voltate pagina". Maggio mese buono per l'amore. Occhi alla fortuna, da cogliere al volo. Attenzione e cautela necessarie per i nati sotto il segno del Leone, che dovranno liberarsi di qualche costrizione. "L'amore potrà diventare un problema ma si sbloccherà da giugno in poi", ha avvisato l'astrologo. Vale lo stesso per il lavoro. "Occasioni" da non perdere tra luglio e settembre. Il segno della Vergine si troverà a dover decidere cosa tenere e cosa lasciare. Gennaio un "mese di assestamento", amore in crescita da febbraio. Caos nel campo del lavoro: la prima parte del 2024 migliore della seconda.

Soldi, lavoro e finanza: i sei segni con le stelle dalla loro parte

Anno "senza pianeti contrari" per la Bilancia. Questo vuol dire che gli interessati dovranno "far sentire la propria voce". Se i primi mesi saranno di preparazione, nella seconda parte del 2024 arriveranno soddisfazioni. Da giugno a settembre "i mesi migliori" dal punto di vista sentimentale. Meglio non scegliere dei cambiamenti in ambito lavorativo. "Passione, pazienza, emozioni"; queste le richieste di Paolo Fox per gli Scorpione. Le coppie in crisi dovranno porre la giusta attenzione alle provocazioni. Una "spinta eccezionale" arriverà dal lavoro. Maggio il mese "per fare scelte importanti". I nati sotto il segno dei Sagittario saranno i re dell'ottimismo. "Stelle protette fino a maggio", ha specificato Fox. Nelle relazioni attenzione a dubbi e tensioni. "Dal punto di vista lavorativo da marzo a maggio saranno mesi importanti", ha predetto l'esperto.

Rivoluzioni e cambiamenti epocali, le previsioni di Simon and the Stars

Cielo "entusiasmante" per il Capricorno. "Le stelle aiuteranno un buon recupero, anche per le questioni d'amore", ha detto Fox. Il 2024 partirà a razzo, la parte centrale vedrà degli offuscamenti in amore, ma il consiglio è di dare spazio al lavoro. Pene in arrivo, invece, per l'Acquario. Bisognerà aspettare il mese di maggio per mettere un punto a questioni noiose. "La sfida importante sarà superare blocchi legati al passato e qualche amarezza vissuta in amore", ha spiegato l'esperto. Fox ha visto nero: "Estate di tormenti". Suggerimento: approfittare di luglio e dicembre. "È un cielo importante, porta la riscoperta di sogni chiusi nel cassetto", ha annunciato l'astrologo per i Pesci. Non mancheranno settimane polemiche. Consiglio per il lavoro: "Fate il vostro gioco nella prima parte dell'anno, la seconda non sarà così efficiente". Il 2024 sarà favorevole alla fiamma dei sentimenti.