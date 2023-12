Oroscopo 2024, "nuova rivoluzione copernicana". Simon and the Stars indica la svolta

26 dicembre 2023 a

a

a

Il 2024 sarà un anno che segnerà l'inizio di un nuovo ciclo, almeno per gli appassionati di astrologia. Alla base c'è l'ingresso di Plutone in Acquario, un transito cruciale secondo chi mastica di stelle e allineamenti. Il pianeta nano "l’ultima volta ha portato la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione francese e l’Indipendenza americana. La volta prima, la rivoluzione copernicana", spiega Simon and the Stars, Simone Morandi all'anagrafe, tra gli astrologi più seguiti sulla rete in una intervista a Elle, la rivista che pubblica le sue previsioni. L'occasione è l'uscita del libro Oroscopo 2024. Il giro dell’anno in 365 giorni +1, per Rizzoli, compendio delle stelle per l'anno alle porte.

Dal segno scatenato in amore a chi cambia vita: le previsioni di Paolo Fox

Se il "grande rinnovatore" Plutone ha nel curriculum astrologico cambiamenti epocali come rivoluzioni e guerre civili, cosa ci aspetta per il futuro? "La fine del patriarcato - spiega l'astrologo - Plutone è come il petrolio che, se gli butti dentro un fiammifero, esplode e brucia tutto perché siamo arrivati a un momento della storia in cui questo è necessario. Rinnovare dinamiche che sono vecchie, ribellarsi e risvegliarsi sarà un’esigenza collettiva". E ancora: "Questo transito ci ricorda che il cielo è di tutti. Anche se ogni rivoluzione si porta dietro anche una reazione delle forze conservatrici e di cose che pensavi finite, come le guerre".

A chi cambia la vita Plutone, l'oroscopo di Capitani per tutti i segni

Insomma, potrebbe iniziare un'era di cambiamenti clamorosi: "Io mi aspetto la presa di coscienza che non siamo soli nell’universo. Non intendo scenari stile Incontri ravvicinati del terzo tipo o alla Indipendence day, anche se spero di essere ancora vivo quando arriveranno gli alieni", afferma Simon and the Stars. "Mi aspetto piuttosto l’evidenza di un pianeta abitabile fuori dal sistema solare capace di instillare in noi l’idea del possibile. Questa sarà la nuova rivoluzione copernicana. Alla fine di questi vent’anni di Plutone in Acquario sarà cambiato tutto", è la previsione dell'astrologo. Che tuttavia ammette che è già tanto "capire il presente e riuscire a decifrare il passato. Lo scenario chiave dell’anno che verrà puoi darlo, ma previsioni a lungo termine no, e se si riuscisse sarebbe inquietante".