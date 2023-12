Meteo, Giuliacci rivela la svolta di Capodanno: "Quando arriva la perturbazione"

26 dicembre 2023 a

Perturbazione atlantica in arrivo. In queste ore si fanno sentire ancora gli effetti dell'anticiclone che ha invaso tutta la nostra Penisola a cavallo delle feste di Natale. E fino al 28 dicembre non cambierà pressoché nulla, con clima mite e grande stabilità ovunque. Sono ancora nei nostri occhi le immagini delle spiagge affollate di turisti che prendono il sole o addirittura fanno il bagno. Ma il sito del colonnello Giuliacci, meteogiuliacci.it , si porta avanti nelle previsioni e arriva fino ai primi giorni del nuovo anno.

Secondo le previsioni, infatti, nei primi giorni di gennaio arriverà una perturbazione atlantica provocata da un ciclone che porterà piogge un po' ovunque e nevicate sull'arco alpino. Anche sul fronte delle temperature gli effetti saranno sotto gli occhi di tutti. Tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio ci sarà un vistoso calo termico che porterà le temperature ad essere in linea con le medie del periodo.