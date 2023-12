Meteo-ribaltone, Giuliacci: "Ciclone di fine anno", cosa ci aspetta

23 dicembre 2023 a

Un Natale all'insegna del dominio della bassa pressione e dell'anticiclone. Questo è quanto da giorni si legge sulle condizioni meteorologiche delle feste. Temperature fuori dalla norma e giornate soleggiate. Da fine anno, però, potrebbe cambiare tutto. A rivelarlo è direttamente il colonnello Mario Giuliacci, celebre fisico dell'atmosfera. "L'inverno potrebbe prendersi una clamorosa rivincita in prossimità del Capodanno", ha dichiarato l'esperto, incuriosendo così tutti coloro che stanno programmando qualche breve vacanza per festeggiare l'arrivo del 2024.

Tale scenario risulta molto credibile perché si basa sui modelli previsionali. Come scrive Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it , non è atteso un "periodo particolarmente rigido", ma "è molto probabile il deciso peggioramento annunciato per fine mese". "Le ultime proiezioni vedono probabile la discesa dal Nord Europa di un centro di bassa pressione molto attivo: un ciclone che oltre a riportare sull'Italia piogge diffuse, trascinerebbe anche aria più fredda, aprendo così le porte al ritorno della neve", ha spiegato il meteorologo.

Ma in cosa consisterà questo ciclone? Porterà un deciso peggioramento del meteo e piogge "a tratti anche intense e accompagnate da vento forte, soprattutto sul Triveneto e in Toscana". E per quanto riguarda la neve? "Assieme a nuvole cariche di pioggia, sull'Italia verrà trascinata anche dell'aria più fredda, che causerà un diffuso calo termico, soprattutto al Nord e Sardegna, ma senza eccessi clamorosi: le temperature, insomma, si limiteranno ad avvicinarsi ai valori normali per il periodo. Ecco allora che le nevicate, anche abbondanti, non mancheranno, rimanendo tuttavia per lo più confinate alle Alpi", si legge sul sito. "Il maltempo poi a Capodanno scivolerà verso sud, coinvolgendo con maggior decisione le regioni meridionali", ha aggiunto l'esperto.