Meteo, cambia tutto alla fine dell'anno. Sottocorona: Capodanno dominato dal maltempo

Il Natale non ferma le previsioni meteo di Paolo Sottocorona. Il meteorologo si collega con la puntata del 26 dicembre del telegiornale di La7 e dà la sua analisi sul tempo che ci attende nei prossimi giorni: “Sull’Italia c’è un tempo né bello né brutto, un po’ più stabile al sud. Facendo un salto a Capodanno si vede un cambio, area molto più instabile, c’è un cambiamento di temperature ed evidentemente anche del tempo. Verso la Befana invece il tempo dovrebbe mettersi in sesto”.

Si passa quindi alle previsioni più dettagliate dei giorni a venire: “Oggi, martedì 26 dicembre, ci sono sempre queste piogge deboli, molto deboli, pioviggini, estese però oggi abbastanza. Forse sull’alta Toscana e in Campania qualcosa appena più consistente, ma sennò siamo sempre su piogge debolissime o pioviggini, comunque una giornata abbastanza grigia. Per domani, mercoledì 27 dicembre, sembrano scomparire queste pioviggini, ma comunque le nuvole ci sono, qualche pioggia in Liguria c’è. È una situazione che sembra essere migliore. Arriviamo alla giornata di giovedì 28 dicembre in cui si ricomincia un po’ con qualche pioggia in Liguria, Toscana, versante del Lazio, però il grigio difficilmente manca, quindi continuano ad essere giornate un po’ di questo tipo, con qualche oscillazione sulle temperature, però nel complesso il tipo di tempo non cambia molto. I venti sono deboli”.

Sottocorona infine sviscera i dati sulle temperature massime: “Al sud e in Sardegna ci sono valori più alti, ma resta sempre questa specie di confine simbolico di 16-17° oltre i quali non si dovrebbe andare. Al nord i valori sono decisamente più bassi, così come sull’Appennino. La tendenza di queste temperature nelle prossime 24 ore è ancora a scendere. La carta è un po’ marcata e cattiva, ma comunque l’idea è che le temperature nei prossimi giorni tenderanno a scendere”.