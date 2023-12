Meteo, arriva il ciclone di Capodanno. Giuliacci: pioggia e neve, ecco dove

24 dicembre 2023 a

Il maltempo potrebbe arrivare prima di quanto preventivato. Il colonnello Mario Giuliacci domenica 24 dicembre presenta le ultime previsioni meteo e le tendenze aggiornate per i prossimi giorni e settimane e non mancano le novità. Insomma, avremo un "Ciclone di Fine Anno", un "intensa perturbazione" destinata a provocare un "sensibile peggioramento del tempo già nel corso di sabato 30 dicembre, per poi portare diffuso maltempo anche tra domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio", si legge su MeteoGiuliacci . Arriverà anche il freddo intenso? Per quello, spiega il volto noto del tempo in tv e sul web, dovremo aspettare ancora un po'.

Secondo le ultime tendenze le "prime piogge bagneranno il Nordovest già alla fine di venerdì 29 dicembre, ma il vero peggioramento arriverà il giorno successivo". Piogge diffuse su tutto il Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Si vedrà la neve sulle Alpi al di sopra di 900-1000 metri. E Capodanno? Domenica 31 dicembre il maltempo che investirà Nordest e regioni centrali arriverà in serata anche al Sud, con il primo giorno dell'anno caratterizzato da piogge su molte zone del Centro-Sud. La neve farà capolino anche sull'Appennino, ma a quote piuttosto alte. Insomma pioggia e un po' di neve. Per quanto riguarda le temperature, queste resteranno sopra la norma, spiega Giuliacci, grazie a venti meridionali. Lo scenario è destinato a cambiare dal 2-3 gennaio, con l'arrivo di correnti polari che porteranno il freddo. Inverno forte e intenso, soprattutto al Nord.