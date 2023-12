Oroscopo 2024, tutti i segni di Antonio Capitani: a chi cambia la vita Plutone

23 dicembre 2023 a

Come sarà l'anno che verrà? Siamo ormai a Natale ed è tempo di previsioni astrologiche, per chi ne è appassionato o per chi le guarda soltanto per curiosità e divertimento. A presentare il suo Oroscopo 2024 sulle pagine di Vanity Fair è l'astrologo Antonio Capitani, l'esperto ufficiale della rivista, che rivela cosa ha letto nelle stelle per i nati dei vari segni dello Zodiaco. Ecco una sintesi delle previsioni per il 2024.

Ariete - Da fine gennaio, Plutone porta equilibrio emotivo e controllo sui comportamenti. Giove affina le abilità argomentative e migliora la presentazione di sé. Opportunità nel lavoro, miglioramento del tenore di vita e possibilità di realizzare sogni precedentemente considerati irrealizzabili, supportate da Dame Fortuna.

Toro - Gli Dei dell'Olimpo zodiacale vi supportano: Giove per la sicurezza, Saturno per la ragione, Urano per le opportunità, e Nettuno per duttilità e ispirazione. C'è ancora speranza per ciò che sembrava perduto, con possibilità di trattative, aumenti di reddito e rinegoziazioni. Il processo di rinnovamento quotidiano può eliminare la "muffa". Crescono prestigio e autostima, il cuore palpita e l'energia è sempre al massimo.

Gemelli - Plutone, da fine gennaio, scatena energie creative profonde. Successivamente, dal 26 maggio, Giove porta fiducia e ottimismo. Saturno richiede decisioni chiare, mentre Nettuno suggerisce cautela. Avete ancora tempo per realizzare sogni, dimostrare le vostre doti e godere di successi professionali, stabilità finanziaria e appagamento amoroso.

Cancro - Il 2024 presenta un notevole afflusso di energie positive da Giove, Saturno, Urano e Nettuno, che migliorano la vostra immagine professionale e caratteriale. Potete liberarvi da dipendenze affettive e nocive per la salute. C'è ancora spazio per esplorare esperienze e avventure trascurate, supportati dall'influenza positiva di amici e sostenitori, che possono contribuire al vostro successo in ambito lavorativo, finanziario e amoroso.

Leone - Dal 26 maggio, Giove entra in scena, portando fortuna, gioia di vivere e benefici sia nel lavoro che nella sfera finanziaria. Si presenta come un risolutore di problemi e un motivatore efficace, aprendo canali di comunicazione più ampi. C'è ancora spazio per progetti che sembravano impossibili nei primi cinque mesi dell'anno e per relazioni profonde che conservano un valore prezioso. Gli amori non saranno solo platonici, ma anche sensuali, evidenziando l'importanza del piacere fisico.

Vergine - Grazie alle influenze di Giove e Urano, considerate di sperimentare e abbandonare schemi limitanti. Saturno vi supporta nel liberarvi da ciò che non serve più. Avete ancora opportunità per inserirvi in ambienti contemporanei, sia lavorativi che personali, con attenzione agli interessi economici. In amore, potete connettervi con chi condivide le vostre vibrazioni.

Bilancia - Nel primo mese e mezzo, attenzione a possibili ostacoli, ma il disturbo sarà limitato. Dal 26 maggio, Giove stimola la vostra fame di conoscenza, portando opportunità di apprendimento e supporto per lavoro e amore. Avete ancora tempo per ampliare le competenze e ottenere successo finanziario, mentre il vostro fascino personale vi renderà ambìti professionalmente e sentimentalmente.

Scorpione - Saturno offre saggi consigli per consolidare e progredire, mentre Nettuno permette di plasmare la realtà a vostro piacimento nel 2024. Avete ancora spazio per sogni, alternative e pionierismi. Dal 26 maggio, il vostro carisma e spirito strategico porteranno successo, anche finanziario. Prima di questa data, gestite con attenzione le finanze. Le passioni amorose esplodono, offrendo gioia e piacere.

Sagittario - Da fine gennaio, Plutone potenzia il vostro fascino e influenza. Nel 2024, potreste aspirare a ruoli più influenti o fare scelte di vita significative. Saturno supporta la liberazione da situazioni obsolete. Il 2024 promette nuove opportunità, con cuore e desiderio in primo piano, e possibilità di relazioni significative per i single.

Capricorno - Fino a fine maggio, Giove vi dona duttilità e giovialità, consolidando la vostra autorevolezza. Urano apre alla novità e Nettuno realizza un sogno. Avete ancora tempo per perseguire obiettivi che includono gratificazioni personali e successi nel lavoro, anche finanziari. Le stelle promettono golosi successi amorosi, con la possibilità di relazioni significative.

Acquario - Da fine gennaio, con Plutone nel vostro segno, riesaminate relazioni e approcci. Cambiamenti evidenti portano vantaggi con chi resta. Dal 26 maggio, ideali e progetti si definiscono, portando inserimenti e soddisfazioni nel lavoro, con appagamenti amorosi. Fino al 25 maggio, restate determinati e attenti alle sfide.

Pesci - Con l'alleanza di Marte, Giove, Saturno, Urano e Plutone, l'anno inizia con elevata motivazione e consapevolezza dei vostri talenti. Soddisfazioni e successi solidi sono in vista. Avete ancora spazio per recuperi, nuove conquiste e opportunità di business. In amore, concentratevi su ciò che merita vera attenzione.