Oroscopo 2024 di Simon and the Stars: l'anno della "rivoluzione", tutti i segni

Simon and the Stars è uno degli astrologi più seguiti dagli appassionati di segni zodiacali. Ha appena pubblicato il suo "Oroscopo 2024 – Il giro dell’anno in 365 giorni (+1)", libro scritto con Claudio Roe che propone le previsioni astrologiche giorno per giorno. Simone Morandi, questo il suo nome all'anagrafe, ha dato alcune anticipazioni sui punti chiave che caratterizzeranno l'anno che verrà per i vari segni a Fq Magazine. Nel prossimo anno "troveremo Giove, solidamente in Toro fino a maggio (e poi in Gemelli) e Mercurio, che ingranerà per tre volte la retromarcia. Ma il vero protagonista sarà Plutone, pianeta delle grandi trasformazioni, che dopo la lunghissima permanenza in Capricorno passerà in Acquario, il segno del progresso e della libertà, per rimanerci nei prossimi vent’anni”, spiega l'astrologo. Ma come si traducono questi transiti nelle previsioni astrologiche? “Potrebbe aprire una nuova era, così come avvenne con la Rivoluzione Francese e quella Copernicana, entrambe tenute a battesimo da Plutone in Acquario - annuncia Simon andh the Stars - un nuovo Rinascimento, ricco di cambiamenti epocali e straordinari passi avanti dell’umanità”.

Insomma, andiamo verso un periodo di grandi cambiamenti. Ma come sarà l'anno dei vari segni? "L’Ariete nel nuovo anno spiega le ali" ed è pronto a superare "una serie di insicurezze e di condizionamenti spesso provenienti dall’ambiente familiare". Il Toro, invece, "trova nel 2024 la sua grande occasione per cambiare vita (in amore o sul lavoro), o per toccare la vetta di ciò che ha seminato negli scorsi anni". In primavera le opportunità migliori. I Gemelli grazie a Giove sono pronti per un "nuovo ciclo di vita", una rivincita che partirà da metà anno.

Il Cancro "esce finalmente da un cono d’ombra nel quale si muove dal 2008, l’anno in cui Plutone è entrato in opposizione" Oggi "è pronto a esporsi e far valere le proprie ragioni. Non ha paura di perdere e questo lo rende invincibile". Il Leone "nel nuovo anno fa un 'coming out' che potrebbe simbolicamente toccare ogni sfera della vita", si legge nelle anticipazioni dell'oroscopo 2024 di Simon and the Stars. Insomma si esce allo scoperto senza paura del giudizio altrui. La Vergine ha l'occasione di correggere errori del passato e torna indietro nel tempo per correggere un errore o aggiustare una determinata situazione sorta a partire dal 2012, ponendo fine a un clima di caos e di imprevedibilità che negli anni a venire le ha impedito di coltivare le proprie aspirazioni e la propria creatività.

Grandi novità per la Bilancia "dopo quindici lunghi anni trascorsi nel buio delle quinte", oggi "è pronta a debuttare in un ruolo di maggiore protagonismo". Lo Scorpione "costruisce finalmente nuove radici, nuovo concetto di stabilità che tocca la casa, la famiglia, le finanze e le grandi certezze personali". Il Sagittario invece "parte alla riconquista dei propri 'spazi' (lavorativi, abitativi, decisionali, spesso usurpati negli anni passati)" per costruire "una nuova libertà", anzi "liberazione". Il Capricorno dopo tanta serietà riscoprirà il piacere e "l’emozione della creatività". L’Acquario, secondo Simon and the Stars, finalmente dirà "No” a "tutto quello di cui non è pienamente convinto" e andrà verso "una nuova identità più autentica e sincera". Il 2024 dei Pesci, sarà probante e li porterà a "superare i propri limiti e a esprimere fino in fondo il proprio potenziale". Ma alla fine i nati sotto questo segno torneranno "dop anni di esilio" al "luogo" più congeniale, in tutti sensi.