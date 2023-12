Oroscopo 2024 nel segno di Vega: soldi, amore e salute nel nuovo anno

19 dicembre 2023 a

Manca poco ormai all'inizio del nuovo anno e i più curiosi già da giorni cercano in rete informazioni su cosa li aspetta. Sarà un 2024 ricco di sfide e di trionfi o portatore di difficoltà e prove? A rispondere a queste e a più specifiche domande sul tema è Vega. Ecco l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco riportato dalla Gazzetta del Sud. Per il segno dell'Ariete è in arrivo "un periodo di intensa crescita e sviluppo personale". Previsti un "progresso economico" e un'ondata di "nuova energia" in campo sentimentale. Il consiglio è quello di prestare attenzione alla salute. Mesi di "alti e bassi" per il Toro. Attese "perdite significative" e "spese impreviste". Questo vuol dire che bisogna avere prudenza. La vita amorosa "sarà come una montagna russa". Sul fronte della salute, è consigliabile "non trascurare i controlli medici". Promesse e sfide per i Gemelli. "Prospettive finanziarie favorevoli" e necessità di "non trascurare il partner". L'esperto suggerisce di "non sottovalutare i piccoli malanni".

Per il Cancro il 2024 sarà un anno di "profonde trasformazioni e nuove opportunità". Prospettive economiche positive ma importanti saranno "l'iniziativa e la determinazione". Forte sarà la spinta a "rinnovare o rivitalizzare la sfera affettiva". Avere una routine quotidiana gioverà alla salute. In materia di finanza, il Leone alternerà periodi di guadagni a periodi di perdite. Notizie migliori sul fronte dell'amore. Potrebbe infatti capitare di incontrare una "persona speciale" o di sentire il bisogno di "moderare la passione". "Essenziale prendere precauzioni per proteggere la salute", si legge sull'articolo. I nati nel segno della Vergine "troveranno la loro forza nel loro metodo e nella loro dedizione". Il suggerimento è di "pianificare le spese". In amore, però, sarà un "un anno vibrante e appassionato".

Mantenere l'equilibrio sarà vitale per la Bilancia. Previsto "un reddito costante e affidabile". Per i single grande possibilità di incontrare qualcuno; alle coppie, invece, il 2024 insegnerà l'importanza di proteggere l'individualità. Attenzione ai controlli e ai segnali che il corpo dà. Molteplici opportunità finanziare per lo Scorpione: tagliando le spese superflue, il capitale crescerà. "Stabilità e armonia" in amore così come in salute. Il Sagittario, sempre in crescita e in cerca di sfide, grazie al lavoro e alla dedizione, otterrà il giusto risarcimento. "Incontri significativi" e "anima gemella" all'orizzonte. Occhio alla stanchezza.

Il 2024 chiederà un equilibrio tra avventura e saggezza al Capricorno. Inversione di rotta nella finanza: "aumento dei guadagni e delle opportunità di business". In ambito affettivo potrebbero sorgere incomprensioni. In amore, invece, sarà bene prestare attenzione al "rinnovamento dell'intimità e al rafforzamento dei legami". L'attività fisica regolare aiuterà a stare bene con se stessi. La "natura indipendente" dell'Acquario verrà messa alla prova. Sfide professionali e bisogno di prudenza. L'anno venturo "brillerà di romanticismo e passione". Prosperità finanziaria per i Pesci. L'anno in arrivo è quello giusto per fare "il grande passo". "Serenità e crescita" negli affetti. Importante la presenza di "una dieta bilanciata e di un regime di esercizio fisico".