Oroscopo 2024, l'astrologo Vighi: amore, lavoro e simbolo portafortuna

L'anno nuovo è ormai alle porte e i più curiosi iniziano a interessarsi e a chiedersi come saranno i prossimi 12 mesi. L'astrologo Stefano Vighi, attraverso un articolo pubblicato su Vogue, ha pronosticato un 2024 "che vedrà spesso discutere schemi e regole" e "che si misurerà con quei destini sempre un po’ in bilico tra la concretezza e la fantasia", chiarendo, segno per segno, cosa ci aspetta in amore e nel lavoro e consigliando a ciascuno un simbolo portafortuna. Ecco dunque l'oroscopo dell'esperto. Il segno dell’Ariete si spinge verso "una diversa attitudine rispetto ai dialoghi, agli scambi di pensieri e di vedute". Il consiglio in amore è di "tenere d'occhio Venere e Marte, ovvero la dolcezza e le passioni, perché loro decideranno la qualità dei sentimenti". Nel campo del lavoro il suggerimento è di imparare e accumulare informazioni per crescere. Simbolo portafortuna: l'acchiappasogni. I Toro dovranno cogliere "al volo il primo semestre". In amore e negli affetti sarà bene essere "concilianti". Puntare sulle cose "facili e fortunate" nel lavoro. Simbolo portafortuna: una piccola moneta.

I Gemelli dovranno dimostrare "qualità e ambizioni crescendo al (frenetico) ritmo delle stelle". Un anno faticoso, quindi, ma anche "aiuti e supporti da parte di persone che contano". I cuori dovranno essere "più ottimisti e meno impazienti". Perfetti "per ogni tipo di trattativa" nel lavoro. Simbolo portafortuna: il gufo. Basta dubitare e fare domande per il Cancro. Vighi consiglia di "accogliere tutto ciò che il destino vi riserverà". Grandi progetti con le persone che si amano. "Sembrerebbe l’anno giusto per considerare nuove occupazioni, per immaginarvi alle prese con altre attività", assicura. Segno portafortuna: le ghiande. Pazienza necessaria per il Leone. Credere nel destino e non sprecare forze. In arrivo amore "che si impegnano" e "concreti". Il 2024 funzionerà nel mondo del lavoro. Segno portafortuna: la coccinella.

Fondamentali saranno i consigli degli affetti per chi è nato nel segno della Vergine. "L’amicizia simultanea di Giove e di Saturno vi inviterà a fare ordine, rimettendo a posto la qualità del vostro amare", spiega l'esperto. Usare i primi mesi dell'anno per inventare possibilità. Simbolo portafortuna: occhio di Dio. Dovrà meditare e "andare oltre la fretta del presente" chi è della Bilancia. "Ci saranno momenti in cui Venere e Marte daranno maggiore peso e importanza al cuore", dice Vighi. Anno non decisivo nel campo del lavoro. Simbolo: l'elefante. Un 2024 "divido a metà" per lo Scorpione: prima bisognerà avere pazienza, poi sarà tempo di azione e movimento. Nella seconda fase sarà più facile dare corpo a un rapporto. Distaccarsi in estate dal lavoro. Simbolo portafortuna: gnomo con il capppello triangolare. "Giove e Saturno renderanno intenso e importante il lavoro per il vostro segno, chiedendovi di essere solidi ed essenziali": scrive l'esperto su tutti i Sagittario. Favorita ogni interazione del cuore. Simbolo: il corno.

"Intenso e importante il lavoro" sarà per tutti i Sagittario. Bisognerà essere disposti ad accettare cambiamenti e ritardi. Consiglio: "essere solidi ed essenziali". Favorita ogni "interazione con il cuore". Simbolo: il corno. I Capricorno potranno contare su "un'amicizia speciale". La raccomandazione è di essere "molto più espressivi e comunicativi con la vostra dolce metà". Non aspettare e mettersi al lavoro. Simbolo: ferro di cavallo. I nati sotto il segno dell'Acquario non dovranno fermarsi alle apparenze. In amore ci sarà una prima fase tranquilla e una seconda movimentata. I primi mesi "ricchi di promesse" per il lavoro. Simbolo: quadrifoglio. Infine, "astri a favore" per i Pesci. Grande libertà di amare, tranne ad agosto. Verrà a galla "tutto ciò che attende segnali" nel mondo del lavoro. Simbolo portafortuna: braccialetti rossi.