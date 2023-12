Oroscopo 2024 di Paolo Fox: dal segno scatenato in amore a chi cambia vita

22 dicembre 2023 a

Ormai siamo alle porte del nuovo anno e gli appassionati sono alla ricerca delle previsioni dell'oroscopo 2024. Tra gli astrologi più ascoltati e ricercati c'è lui, Paolo Fox, che ha dato alcune anticipazioni sui segni zodiacali a Fq magazine. In estrema sintesi, il suo ultimo libro L'Oroscopo 2024 di Paolo Fox (Cairo Editore) ci dice che nell'anno che verrà il segno più fortunato sarà il Toro ma ci sono novità per tutti, a partire dallo Scorpione per cui il 2024 sarà un anno bollente sotto le lenzuola. Ecco una sintesi segno per segno delle previsioni astrologiche per il 2024 di Paolo Fox:

Nel 2024, l'Ariete sarà libero da ostacoli astrali e pronto all'azione. Questo periodo offrirà l'opportunità di risolvere questioni economiche legate al passato. Evitando l'inattività e l'attesa passiva del destino, le persone nate sotto questo segno saranno in grado di affrontare le sfide con determinazione. Il Toro gode di fortuna con Giove e protezione da Saturno, favorendo opportunità e successi entro la primavera. Anche chi ha perso ruoli può fare un ritorno positivo. In sintesi, un anno promettente per il Toro. La prima metà dell'anno porta soddisfazione ai Gemelli, ma da giugno inizia una fase più stimolante. Saturno invita a riflettere su diverse aree della vita. Dopo maggio, i Gemelli abbandonano vecchie dinamiche e si impegnano attivamente in nuove sfide.

I prossimi dodici mesi saranno favorevoli al Cancro grazie all'auspicio dei pianeti lenti. Conferme, fortuna e risoluzioni positive si prospettano, con sviluppi positivi nelle questioni legali e domestiche. Accordi con soci migliorano, e i progetti in corso prendono slancio. Il Leone aspira alla libertà da situazioni limitanti. Nonostante momenti di frustrazione, entro la fine del 2024, chi è nato in questo segno avrà l'opportunità di fare scelte definitive, chiudendo connessioni non meritevoli di attenzione e interrompendo decisioni non prese liberamente. Nel 2024, la Vergine prende decisioni drastiche su cosa mantenere e cosa eliminare. Nonostante la sua solita responsabilità, sentirà la necessità di liberarsi da ciò che non le interessa più, focalizzandosi sull'amore come elemento chiave.

La Bilancia decide di esprimere se stessa nel 2024, abbandonando compromessi passati. Riscopre la propria voce, sfida regole e respinge intrusioni indesiderate. Rivoluziona il modo di relazionarsi con gli altri in tutti i settori. Lo Scorpione affronta il 2024 con studio e sperimentazione finanziaria, cercando equilibrio. Nonostante un inizio professionale sperimentale, Giove richiede pazienza fino a maggio. Da agosto, Venere porta un transito passionale, creando opportunità dopo un periodo di caos. Il 2024 per il Sagittario porta ottimismo altalenante. Il transito di Saturno suggerisce revisioni necessarie e la chiusura di ciò che non è più amato. Dopo un 2023 di privazioni, il 2024 promuove la stabilità. C'è un forte desiderio di indipendenza, e relazioni complesse potrebbero concludersi, aprendo spazio a nuove connessioni.

Il 2024 porta entusiasmo per il Capricorno con molte influenze favorevoli. Già da gennaio, Marte e Giove promettono miglioramenti e promozioni, creando un periodo senza contrasti significativi. Il 2024 inizia con sfide lavorative per l'Acquario, soprattutto per chi ha preso rischi. È necessario trovare grinta e coraggio, superando blocchi del passato. Verso la fine dell'anno, la situazione si stabilizza, portando a un equilibrio solido. Nel 2024, i Pesci vivranno un periodo di abbondanza e risorse, concentrando l'attenzione sulle intuizioni. Febbraio sarà cruciale per decisioni importanti. Marzo sarà un mese d'oro, accelerando incontri e progetti professionali. In estate, si esplorerà la vena artistica e si riscopriranno vecchi sogni. Gli ultimi mesi saranno più impegnativi.