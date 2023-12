Oroscopo 2024, per chi sarà un anno col botto: le previsioni di Stefano Vighi

15 dicembre 2023 a

a

a

Cosa dicono le stelle per l'anno che verrà? Il 2023 è agli sgoccioli e dicembre, come di consueto, è il mese più atteso dagli appassionati di astrologia e segni zodiacali. L'oroscopo 2024 traccia infatti le indicazioni di massima per l'anno che sta per entrare su fortuna, amore, lavoro e salute: una sorta di tendenza sull'anno che verrà, naturalmente da prendere con la dovuta leggerezza. Un 2024 tutto da scoprire con le previsioni segno per segno di Stefano Vighi - Astrologando per Marie Claire . Ecco una sintesi dell'oroscopo.

Ariete Nel 2024, l'Ariete sperimenta un cambiamento: tradizionalmente riservato, diventa più aperto e comunicativo. Il sestile di Giove, attivo da maggio, lo spinge a superare la paura di esprimersi, mentre la presenza prolungata di Mercurio (marzo-maggio e settembre-novembre) lo rende eloquente. È il momento di comunicare apertamente e sinceramente.

Toro Nel 2024, il Toro, noto per la sua predilezione per la lentezza, sarà chiamato a fare uno scatto, cogliendo velocemente opportunità prima che Giove si sposti dopo il 26 maggio. Il primo semestre sarà particolarmente favorevole, con Nettuno e Saturno aggiungendo energie positive, ma dopo l'estate, le sfide potrebbero aumentare. Urano, presente fino al 2025, influenzerà soprattutto i Toro nati dopo il 10 maggio, portando possibili cambiamenti nella loro vita.

Amore, eros e Zodiaco: chi farà faville sotto le lenzuola

Gemelli Nel 2024, i Gemelli sperimentano influenze contrastanti da Nettuno e Saturno, che richiedono responsabilità e impongono regole. Tuttavia, da fine maggio, Giove porta fortuna e nuove opportunità, nuove situazioni, incontri significativi e cambiamenti negli stili di vita e nelle relazioni. Durante l'estate, i Gemelli saranno combattivi e determinati, sfruttando l'energia di Marte, la forza delle parole di Mercurio e il silenzio di Saturno in retrogradazione.

Cancro Nel 2024, il Cancro è premiato e favorito nel primo semestre, un periodo da abbracciare con gratitudine. Fino all'estate, le influenze positive dei pianeti lenti supporteranno le amicizie celesti, ma dopo ciò, si faranno più silenziosi. Giove si ritira a fine maggio, riducendo la frequenza di bei sogni e speranze. Prestare attenzione alle parole e alle idee da metà marzo a metà maggio è consigliato, poiché Mercurio sarà in posizione scomoda. Dal primo settembre, Plutone torna in opposizione, spingendo i nati dopo il 16 luglio a riflettere e trasformare convinzioni e realtà problematiche. Concentrandosi sul primo semestre, il Cancro può godere di un inizio d'anno positivo e motivante.

Leone I nati in questo segno sono chiamati a dimostrare buon senso e logica per resistere alle sfide astrologiche iniziali. La pazienza è essenziale, specialmente nella prima parte dell'anno, quando pianeti lenti possono creare complicazioni. Tuttavia, da fine maggio, Giove trasforma la sua quadratura in complicità, portando speranze e capacità di sognare. Afferratevi alle promesse di Giove senza paura di essere poco concreti. Mercurio sarà al vostro fianco, offrendo buon senso e chiarezza. Iniziate l'anno consapevoli delle opportunità che arriveranno, mantenendo la volontà di affrontare le difficoltà e di non cedere a promesse rimandate.

Vergine Nel 2024, la Vergine affronta il caos cosmico e la confusione generati da Saturno e Nettuno in opposizione. Le persone significative diventano punti di riferimento preziosi fino a fine maggio. Giove offre supporto nella prima parte dell'anno. Mercurio fornisce chiarezza solo in brevi periodi, offrendo l'opportunità di lavorare sul bisogno di logica e aprirsi alla leggerezza. Sfida il peso della terra e abbraccia nuove prospettive.

La Top Five della sfortuna: per chi sarà un 2024 da incubo

Bilancia È spinta a cercare la luce nella propria vita, con Giove in trigono d'aria dalla fine di maggio. Questo influsso stimola la ricerca di opportunità per crescere e migliorarsi. In primavera, Mercurio può ostacolare i dialoghi (da marzo a metà maggio), offrendo un'occasione per riflettere autonomamente sulle direzioni future. I viaggi e l'espansione delle conoscenze assumono importanza, specialmente in estate. Venere, in settembre, contribuirà a un ritorno dalle vacanze all'insegna della bellezza e dell'armonia. Nel complesso, la Bilancia sarà spinta a intraprendere un percorso di crescita personale, migliorando da dentro e diventando una versione migliore di se stessa.

Scorpione Gli Scorpioni devono affrontare sfide fino a maggio a causa dell'opposizione di Giove. Saturno offre solidità e pazienza. I nati dopo il 15 novembre sentono l'influenza di Urano, Nettuno e Plutone. Attenzione alle comunicazioni da luglio a settembre. Marte fornisce momenti di forza personale, soprattutto in estate. Affrontate l'anno consapevoli di sfide e opportunità, navigando tra scommesse e fortune.

Sagittario Sono sfidati da Saturno a costruire una nuova solidità interiore nel primo semestre, mentre Giove in opposizione da fine maggio richiede di abbracciare nuove sfide per crescere. Mercurio porta fortuna in amore e nel lavoro, soprattutto nei segni di fuoco. Marte offre forza e tenacia da metà maggio a metà luglio e poi nuovamente in settembre e ottobre. L'anno presenta sfide, ma anche opportunità, adatto al dinamismo del segno.

Capricorno I nati in questo segno possono contare sugli effetti diluiti e prolungati dei pianeti generazionali, con Saturno che migliora le dinamiche interpersonali per i nati della seconda decade. Saturno si prende una pausa da giugno a novembre, offrendo un periodo di minor impegno. Giove accompagna il Capricorno nella prima metà dell'anno, favorendo la crescita con pensieri e fantasia. Mercurio in quadratura da metà marzo a metà maggio richiama all'importanza dei dettagli e degli impegni quotidiani. Marte e Venere offrono un anno regolare senza eccessiva monotonia. Nel complesso, il 2024 sembra promettere buone stelle per i Capricorno.

Acquario Essendo un segno d'aria, si concentra sulla capacità di inventare e aggiungere colore alla vita. Giove in trigono d'aria da fine maggio favorisce la fantasia e il divertimento. Mercurio stimola la mente, incoraggiando la creatività da metà marzo a metà maggio e poi dai primi di novembre fino alla fine dell'anno. Plutone porta dubbi e insofferenze ai nati nei primi giorni dell'Acquario, mentre Urano suggerisce di evitare cambiamenti importanti nella seconda metà dell'anno. Nel complesso, il 2024 invita l'Acquario a esplorare idee e adattarsi ai capricci del destino.

Pesci L'anno sarà caratterizzato da processi lenti ma profondi, invitando i Pesci a vivere lentamente e a guardare oltre l'immediato. Nel 2024, i nati nel segno saranno sostenuti da Giove e Saturno, con Saturno che lavora sulla concretezza e la determinazione soprattutto per i nati della seconda decade. Giove, sebbene inizialmente favorevole, cambierà posizione dal 28 maggio, richiedendo un confronto più intimo e personale. Per i Pesci nati dopo l'11 marzo, altri pianeti influiranno: Nettuno porterà fantasia fino a giugno, seguito da caos e contraddizioni. Urano, per l'ultima decade, contribuirà a cambiare gli scenari fino a settembre. Plutone, a partire dai primi di settembre, promuoverà la voglia di sognare e l'ambizione del cambiamento.